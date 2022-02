Már az új ágaskodó ló is vágtat – beindította autóját a Ferrari! (videó) Korábban a Mercedes, az Alpine és a McLaren is tett közzé rövid videót 2022-es autója beindításáról, most pedig a Ferrari sem akart kimaradni a sorból. Felbőgött az F1-75 is.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő A Forma–1-es autók életében legalább olyan fontos az első beindítás, mint amikor egy kisbaba felsír a születése után. A csapatok pedig ilyenkor hasonló büszkeséggel tudatják a nagyvilággal, hogy az autójuk legfőbb komponense működik. A Ferrarinál idén a tavalyi alapokra helyezett, de a hírek szerint jelentősen átdolgozott erőforrás kerül majd be az autóba, amely a Superfast névre hallgat. A maranellóiak azt remélik tőle, hogy ismét felvehetik a versenyt a Mercedesszel, valamint a Red Bullban muzsikáló Hondával. Még több F1 hír: Fittipaldi szerint is „meglepheti" a mezőnyt a Ferrari 2022-ben A most közzétett rövidke videóból egyébként nem derül ki igazán semmi, csupán a két pilótájuk, Charles Leclerc és Carlos Sainz szemét látjuk közelről, és azt, ahogyan az autó hangjára tágul a pupillájuk, a végén pedig enyhe mosollyal konstatálják, hogy bizony, szépen szól az új masina. Apropó új masina. Az F1-75 nevet viselő 2022-es Ferrarit február 17-én, délután kettőkor fogják leleplezni, vélhetően azonban egy átmeneti festéssel, amelyet csak az első előszezoni teszten fognak használni Barcelonában. Az olasz gárda idén szeretne visszakerülni az élmezőnybe, és ezért lényegében beáldozták a tavalyi évüket, hogy minél hamarabb megkezdhessék a felkészülést a mostani szezonra. A pletykák szerint eddig jól állnak, de a végén úgy is a stopperóra mondja csak meg, hogy jól dolgoztak-e.