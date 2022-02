Häkkinen: aggaszt, hogy Verstappen és Hamilton „nagyon komoly kockázatokat” vállal

A két tavalyi bajnokesélyes számos szoros küzdelmet vívott egymással már a szezon legelejétől kezdve, miközben Silverstone-ban, Monzában és Dzsiddában is összeütköztek.

A Brit Nagydíjon Verstappen 51 G-s becsapódást szenvedett el, melynek következtében kórházban kellett őt kivizsgálni, Monzában pedig a glóriának volt komoly szerepe Hamilton megvédésében, amikor a Red Bull az autójának és a sisakjának tetején landolt.

Häkkinen, aki maga is két hónapot töltött kórházban az 1995-ös, közel végzetes adelaide-i balesete miatt, úgy érzi, Hamilton és Verstappen olykor már túl messzire mentek a csatáik során.

„Az én stílusom hasonlít arra, amit ők ketten csináltak? Nem, nem igazán, mivel nekem volt egy nagyon komoly incidensem” – mondta 1998 és 1999 világbajnoka a Press Associationnek. „Sok időt töltöttem kórházban, és ismerem annak a fájdalmát, ha valami rosszul sül el.”

„Ez a két pilóta viszont nem tudja, ezért kockáztatnak, ráadásul nagyon komolyan, és nagy mértékben támaszkodnak az autók és a pályák biztonságára” – vélekedik a finn, aki ezt talán egyfajta figyelmeztetésnek is szánta, hogy ha túlságosan is elvetik a sulykot, akkor annak rosszabb következményei is lehetnek, mint amiket tavaly láttunk.

Ami pedig az idei csatát illeti a két versenyző között, Häkkinen még nem mert jósolni semmit, mivel érzése szerint Hamilton jövőjét az is nagyban befolyásolhatja, hogy mennyire lesz versenyképes a Mercedes autója.

