Ma 8 éve köszönt el a Forma-1-től Barrichello, az „örökifjú” brazil

Nem sok tapasztaltabb pilóta van Rubens Barrichellónál, aki noha végül nem lett bajnok a Forma-1-ben, összesen 322 startnál állt ott. A királykategóriában 1993 és 2011 között szerepelt, és olyan istállóknak versenyezhetett mint a Jordan, a Stewart, a Ferrari, a Honda, a Brawn GP és a Williams.

Barrichello sokáig az egyik meghatározó figurája volt a Forma-1-nek, különösen, amikor a Ferrarihoz szerződött, ahol Michael Schumacher csapattársaként versenyezhetett. Rubens azonban egyértelmű másodszámú volt, így igazi esélye soho nem volt arra, hogy felérjen a csúcsra.

Az olaszoknak 2000 és 2005 között versenyzett. A legjobb idénye a 2002-es és a 2004-es volt, amikor második lett, de egyik alkalommal sem tudott igazán közel végezni a hétszeres világbajnokhoz. Rubens saját maga döntött úgy, hogy elhagyja a Ferrarit, és a Hondánál folytatja tovább.

Rubens Barrichello, Ferrari F2004 leads team mate Michael Schumacher, Ferrari F2004 Fotó készítője: Motorsport Images

A japán kaland nem volt túl sikeres számára, majd jött egy olyan lehetőség, amire senki sem számíthatott. A Hondából lett Brawn GP 2009-ben a legjobb autó volt, főként az idény első felében, így Barrichello akár a címet is megszerezhette volna. Ezt azonban a csapattársa, Jenson Button tette meg, míg a brazil csak harmadik lett. Mindössze kétszer nyert abban a felejthetetlen szezonban.

Az utolsó két szezonjában a Williamsnek versenyzett. Az első ilyen idényében 47 pontig jutott, és 10. lett, míg 2011-ben mindössze kétszer volt pontszerző, és ezzel a 4 egységgel a 17. pozícióban zárta a bajnokságot. Napra pontosan 8 éve teljesítette az utolsó F1-es versenyét. Ez igen érzelmes lehetett számára, mivel hazai pályán köszönhetett el, de csak 14. lett.

Barrichello az F1-es pályafutása ideje alatt 11 alkalommal nyert, 14 rajtelősége és 17 leggyorsabb köre volt. A dobogóra majdnem 70x állhatott fel, miközben 658 pontot gyűjtött, és 854 kört, valamint 4152 kilométert autózott az élen.

Rubensnek is voltak nagyobb balesetei az F1-es karrierje alatt. Az 1994-es imolai hétvége két halálos áldozatot is követelt Roland Ratzenbergerrel és Ayrton Sennával. Pénteken a szabadedzésen Barrichello bukott hatalmasat, ami miatt kórházba is került. Senna személyesen látogatta meg a kórházban az orrtörést szenvedett honfitársát, majd jött a tragikus vasárnap...

