Az Abu Dhabi Nagydíj győztesei a Forma-1-ben

Abu Dhabi, a sivatagi helyszín 2009 óta látja vendégül a Forma-1 mezőnyét. Jelenleg évadzáró nagydíjként van jelen a naptárban, és ez valószínűleg a folytatásban is így lesz. Az első két ilyen versenyt Sebastian Vettel húzta be a Red Bull autójával, de 2013-ban is nyerni tudott az osztrák alakulattal.

Ennek ellenére nem Vettel a legeredményesebb pilóta Abu Dhabiban, hanem Lewis Hamilton. A brit a McLarennel és a Mercedesszel is nyert futamot az arab aszfaltcsíkon, még 2011-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban. Ha Vettelnek sikerülne győznie a Ferrarival, akkor azzal beérni a brit riválisát.

A fentebb található képes összeállításban az összes győztest megnézhetjük, akik között további két világbajnok is szerepel. Ebből a szempontból csak Valtteri Bottas lóg a sorból. A Mercedes finn versenyzője még nem nyert bajnokságot a Forma-1-ben.

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.