Az F1-es csapatok frusztráltak az elhúzódó gumi-ügy miatt

A Pirelli hosszú időn át tesztelte a 2020-as évre tervezett F1-es gumikat. A versenyzők kérései miatt még egy extra tesztet is be kellett iktatniuk Barcelonában a Japán Nagydíj hetében, amire az FIA zöld utat adott Jean Todt vezetésével.

Az Amerikai Nagydíjon pedig minden mezőnyben szereplőnek lehetősége volt arra, hogy kipróbálja ezeket az új abroncsokat. A visszajelzések nagyon rosszak voltak, és most úgy áll a helyzet, hogy lehetséges, jövőre is az idei gumik lesznek munkában.

Ha a helyzet nem változik az évadzárót követő utolsó teszten, akkor az FIA szavazást ír ki a gumikról. Ebben az esetben a többség fog dönteni. A Pirelli sem boldog, és noha hajlandó elengedni a 2020-as gumicsaládot, aminek a kifejlesztése sok időbe és pénzbe került, azt mondják, hogy Abu Dhabi egy sokkal relevánsabb tesztet fogunk látni.

Ha 7 vagy több csapat fog ragaszkodni a 2019-es gumikhoz, akkor az új konstrukció a „kukában” landol. Miután 2021-től teljesen más szabályok lesznek érvényben, kezdve a 18 colos kerekekkel, ezeket a 2020-as gumikat már nem tudnák máskor felhasználni.

A középcsapatok azt gondolják, ők sokkal nehezebb tudnak alkalmazkodni a kései változtatáshoz. A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer is erről beszélt a Motorsport.com-nak. „Nem véletlenül van megadva a szeptemberi határidő. Egyértelműségre van szükségünk a gumi konstrukcióját illetően, ugyanis ez nagy hatással van a teljes fejlesztésünkre. Sajnos a hozzánk hasonló kisebb csapatok nem tudnak olyan gyorsan reagálni a kései változtatásokra, tehát ebből mi rosszul jövünk ki.”

„Egyrészt az FIA és a jogtulajdonos közelebbi és jobb versenyzést akar, de másrészt ilyen dolgokat csinálnak, ami csak még jobban szétszakítja a mezőnyt. Még nincsenek meg a szélcsatornás gumijaink, így a tavalyit kell használnunk. Ilyen szempontból ez egy egyenlő játszma, de ahogy megkapjuk az új gumikat, rögtön lemaradunk, mivel a nagyobb csapatok gyorsabban reagálnak.”

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseur is egyetértett Szafnauerrel abban, hogy a késlekedés nem segít nekik. „Kicsit félek amiatt, hogy várnunk kell az autó aerodinamikai definíciójára, mert a gumik formája más. Ez nem könnyű számunkra.” – kezdte a csapatfőnök a Motorsport.com-nak.

„Meg tudom érteni a Pirelli helyzetét, hatalmas munkát végeztek el, de nekik is meg kell érteniük a mi oldalunkat – nekünk kell meghoznunk a döntést. Jelenlegi állás szerint a 2020-as specifikációt használjuk jövőre, ezért ezen dolgozunk.”

A Mercedes technikai igazgatója, James Allison elismerte, hogy még a német istálló szempontjából is kellemetlenséget jelent a gumik területén lévő bizonytalanság. „Azt gondolom, elég érdekes ez a folyamat. Szokatlan döntések sorozata miatt vagyunk most ebben a helyzetben, de meglehetősen nyugodtak vagyunk azt illetően, hogy milyen irányba fog haladni a dolog. Néhányszor teszteltük a gumit, és szerintem bármelyik utat is választjuk, minden rendben lesz.”

„Viszont egy kis kellemetlenséget jelent, hogy idáig kell várnunk, és nem tudjuk, hogy a gumi aerodinamikai formája milyen lesz. De ez a helyzet mindenki számára ugyanolyan.” - tette hozzá a Mercedes szakembere, aki ugyancsak nem túl elégedett.

