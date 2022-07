A Brawn GP-ről készít sorozatot a hollywoodi sztár

Egy négyrészes dokumentumfilm-sorozat fog készülni a Disney+ platformjára, amelynek középpontjában a Brawn GP 2009-es csodája lesz. A projektben dolgozik a hollywoodi sztár, Keanu Reeves is, a Variety beszámolója szerint pedig Luca di Montezemolo, Jenson Button és Rubens Barrichello is meg fog szólalni, és Ross Brawn is részt fog venni a produkcióban.

Reeves már el is készítette az első interjúkat a dokuhoz, és így nyilatkozott a 2009-es Forma-1-es szezonról a Mátrixból is ismert színész, aki a Brit Nagydíjon is ott volt a paddockban:

„El akarjuk mesélni ezt a rendkívüli és lenyűgöző történetet. Bőven lesz mit bemutatni! Nekem egy barátom mesélte el a történteket, és nagyon megdöbbentem... akkoriban a Brawnnak dolgozott a reklámozási területen, ennek a sorozatnak pedig ő a rendezője.”

„Fantasztikus volt még többet megtudni arról, hogy mi történt ebben az évben a Forma-1-ben, és nem csak az autók, az új szabályok és a FOTA miatt. Egészen rendkívüli volt ez a szezon, és hiába volt mindig is rendkívüli ez a sport, ami abban az évben a Brawn GP-vel történt, az igazán különleges volt.”

Hamilton Leclerc-nek: „Nem akarlak eltalálni és a bukótérbe küldeni”

A leggyorsabb F1-es autók, amik sosem nyertek világbajnokságot!