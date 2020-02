Rosberg szerint Verstappen lesz a következő nagy ász, és Vettel nehezen fog bírni Leclerc-kel

Megkérdőjelezhetetlen, hogy a Forma-1 új generációja megérkezett, és nagyon magas szintet képviselnek, akik egy hasonlóan versenyképes autóval nagyobb problémát is okozhatnának a címvédőnek, de Lewis Hamilton még mindig a legjobb gépben ülhet.

Ugyanakkor Max Verstappen és Charles Leclerc talán már idén feladhatja a leckét a Mercedes rekorderének, amire tavaly is láthattunk jeleket. Ha a Ferrari és a Red Bull képes lesz hozni a W11 szintjét, akkor egy több mint izgalmas szezon vár ránk.

Rosberg is úgy gondolja, Hamilton képes lehet azokra a rekordokra, mint Schumacher. „Azt hiszem, igen, és ez hihetetlen. A Verstappenhez hasonló versenytársakkal azonban nem lesz könnyű dolga. Max egy nagyon erős versenyző. Ő lesz a következő, aki uralni fogja a sportunkat.” - mondta a 2016-os bajnok a francia AutoHebdo kérdésére.

Nico fordulópontként beszélt az idei évről, és nemcsak a 2021-es szabályok miatt, amik teljesen át fogják írni a sportot. A német világbajnok Verstappenben látja azt, aki a következő időszak legnagyobbja lehet a Forma-1-ben.

„Meg, ha Lewis meg is szerzi a hetedik címét, ez a szezon fordulópont lesz, mivel generációváltás következett be. Láttuk ezt, amikor Schumacher megérkezett Senna időszakában, majd Alonso legyőzte Michaelt, később pedig Hamilton tette ezt meg vele. Most pedig ugyanezt láthatjuk Verstappenben, aki Hamilton helyére léphet. Ez az élet természetes menete. Valójában a jövő már itt van.”

Rosberg az F1-en kívül is jól érzi magát

A Ferrarinál talán a legerősebb párosról beszélhetünk, de a nagyobb kihívás a négyszeres világbajnokra várhat. Legalábbis Rosberg szerint, miután tavaly Leclerc azonnal legyőzte a nála messze tapasztaltabb csapattársát, aki 2015 óta versenyezhet Maranellóban.

„Ezzel együtt nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Leclerc megpróbálja elhomályosítani Vettelt. Az elmúlt 2 évben Sebastiannak nagy erőfeszítéseket kellett tennie, hogy újra harcban legyen a szezon nehezebb első felét követően.”

„Nem hiszem, hogy sokáig ellenállni tudna egy olyan csapattárs támadásainak, mint Leclerc. Sebsatian megpróbálja mindezt megérteni, de kétlem, hogy meg tudna ezzel birkózni.” - fogalmazott Rosberg a neves és elismert francia lap kérdésére.

