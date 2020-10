Kvjat mérges Albonra: "Ez amatőr volt!"

Miután Alexander Albon a pálya végén található sikánnál sikeresen előzte meg az AlphaTauri orosz versenyzőjét, a thai túl korán vágott be Kvjat elé, amit utóbbi első szárnya bánt.

Kvjat balszerencséjére az eset épp a bokszutca bejárata után történt, így az orosz versenyzőnek egy teljes kört kellett törött első szárnnyal megtennie, aminek köszönhetően lemondhatott pontszerzési esélyeiről.

„Nem igazán értettem, mit akart ezzel” – mondta a verseny után a frusztrált Kvjat. „Mi értelme volt ennek? Szerintem ez amatőr húzás volt tőle, teljesen rosszul mérte fel a helyzetet.”

„Nem ezt várnád egy ilyen szintű versenyzőtől. Elég hosszú ideje versenyzik már ehhez.”

„A versenyem onnantól kezdve gyakorlatilag véget ért. Mivel az első szárnyam megrongálódott, egy teljes kört kellett lassú tempóban megtennem.”

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, heads to the pits with a broken front wing

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images