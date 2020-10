Horner Albon kiesésének hátteréről beszélt

Horner úgy hiszi, hogy versenyzője akár a dobogóért is mehetett volna, ha nem kell feladnia a versenyt, annak ellenére is, hogy már korán ki kellett állnia egy elfékezés miatt. Albon a 4-es kanyarban füstölt egy nagyot rögtön az első körben, és az ebből adódó vibráció miatt már a nyolcadik körben a bokszban volt, melyre jóval a tervezett időpont előtt került sor.

Ezek után az utolsó helyre került. Onnan jól indult meg előre, és még egy Danyiil Kvjattal történt kontaktot is megúszott, amelyért viszont kapott egy öt másodperces büntetés, de ezt már nem töltötte le, hiszen kihívták a bokszba, mert túlmelegedést észleltek autóján.

Horner elmondta, hogy az elfékezés után aggódtak a gumi épsége miatt, ezért inkább kihívták Albont.

„Biztonsági szempontból azon a ponton ki kellett őt hívjuk. Ezek után jó felzárkózásba kezdett, de szerencsétlen módon összeszedett valami törmeléket, amely átütötte a hűtőjét, és ezek után a hőmérsékletek az egekbe szöktek. Még mielőtt elvesztettük volna a motort, jobbnak tűnt megállítani az autót” – mesélte Horner, hogy mi zajlott a háttérben.

„Kár érte, mert szerintem egyébként Perezzel és Ricciardóval harcolhatott volna még az elfékezés ellenére is. Kár, hogy nem láttuk ezt ma megvalósulni, mert elég jó hétvégéje volt. Majdnem a rajtrács második sorában állt tegnap, pár századdal maradt le tőle, és sokkal közelebb volt a csapattársához, mint Oroszországban.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, is retired from the race

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images