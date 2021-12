Rosberg és Brundle tudja a megoldást a bukóteres pályaelhagyások ellen

Mióta az F1-ben az aszfaltozott bukóterek egyre inkább előtérbe kerültek a kavicságyak kárára, a versenyzők érthető módon bátrabban lépik át a határokat, mintha aszfalt helyett ott sóder várná őket.

A bukótérbe való „menekülés” problémája számos alkalommal okozott fejfájást a versenybíráknak. Gondoljunk a csak a Brazil Nagydíjra, ahol Max Verstappen kései féktávjának köszönhetően mind ő, mind Lewis Hamilton a menekülőzónába kényszerült.

A Szaúd-arábiai Nagydíjon Verstappen már büntetést is kapott azért, amiért a bukótéren történő átvágást követően Hamilton elé tért vissza annak ellenére, hogy a bírák szerint már nem az övé volt a pozíció.

A szezon utolsó versenyén, Abu Dhabiban Verstappen egy merész előzési kísérlettel próbálkozott a verseny elején, és bár be is fért Hamilton mellé, a brit átvágta a sikánt (ismét csak a bukótéren áthaladva), és mivel a bírák úgy ítélték meg, a holland leszorította őt, meg is tarthatta az első helyet.

2016 világbajnoka, Nico Rosberg jó ötletnek tartaná, ha néhány másodpercig korlátoznák a motor teljesítményét annál a versenyzőnél, aki a bukótérbe kényszerült. Ezzel véget érnének az ingyen megúszott hibázások.

„Lenne egy ötletem arra, hogy lehetne elkerülni, hogy a pálya elhagyása ne járjon semmilyen következménnyel” – mondta Rosberg a Sky F1-nek. „Ha valaki elhagyja a pályát, annak egy-két másodpercig lekorlátozott motorral kellene folytatnia. Ez elvenné a kedvet a bukótérbe való kimeneküléstől.”

Egy másik korábbi versenyző, Martin Brundle támogatja az ötletet, sőt, korábban épp ő szorgalmazta azt. A brit viszont elismeri, biztonsági szempontból hagy némi kívánnivalót maga után az elképzelés.

„Néhány alkalommal már említettem az ötletet, azonban az volt a válasz, hogy a hátul haladó autónak túl veszélyes lenne, ha az előtte lévő minden figyelmeztetés nélkül hirtelen lelassul. A megoldás az lehetne, hogy a korlátozás a pályán kívül történjen” – mondta Brundle.

