Így élte meg Wolff versenyzői küzdelmét

A rajt pillanatát kissé jobban elkapó Lewis Hamiltonnak minden esélye megvolt arra, hogy a belső íven elfordulva az első kanyar után átvegye a vezetést az élről rajtoló Valtteri Bottas elől.

A visszafordítónál a hatszoros világbajnok kissé kiszélesítette a pályát, aminek köszönhetően Bottas is a pályán kívülre szorult. A finn ennek ellenére csapattársa mellett tudott maradni, és a következő bal kanyarnál már ő fordulhatott a belső íven, aminek köszönhetően visszaszerezte vezető pozícióját.

Hamilton a verseny után elmondta, lenyűgözőnek találta Bottas verseny eleji akcióját, és dicsérte csapattársát, amiért nagyszerű munkát végzett.

„Emlékszem, ahogy a kanyarból kijövet arra gondoltam, ’ez igen, haver’. Tetszett a manőver” – mondta Hamilton.

A Motorsport.com arról kérdezte Wolffot, mit gondolt, amikor versenyzőit fej-fej mellett látta küzdeni egymással. Wolff Hamiltonhoz hasonlóan Bottast méltatta.

„Élveztem a kettejük közti harcot, mert tudtam, hogy nem fogják kiütni egymást” – mondta a csapatfőnök.

„A srácok tisztelik egymást. Pontosan tisztában vannak azzal, hol vannak a határok a csapaton belül.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 battle at the start of the race

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images