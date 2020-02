Kvjat: „DAS? Azt sem tudom, hogy mi az...”

Két napja mindenki csak a Mercedes „DAS” névre keresztelt rendszeréről beszél, amiről nem tudni, hogy mennyire hatékony. Talán még a németek sem, hiszen egyelőre csak Barcelonában tesztelték. Az FIA sem akart túl sokat mondani a megoldásról, de már 1 éve tudtak róla, hogy készül.

Valtteri Bottas szerint nem ez a legtechnikásabb része az autónak, amit 2018 óta fejlesztettek. Könnyen lehet, hogy ez lesz a Mercedes történetének legjobb és legdominánsabb autója. A Ferrari közben küszködik, de a Red Bull sincs elég közel.

Ezek azonban csak tesztek, és az első pár futam adja majd meg a teljes képet arról, hogy hogyan áll a mezőny. A DAS azonban jövőre már nem lehet használatban az új szabályok miatt, ami érdekes kérdéseket vet fel.

Daniil Kvjat, az AlphaTauri versenyzője igen lazán reagált arra, amikor megkérdezték, mi a véleménye a DAS-ról, valamint támogatná-e a bevetését az autójában. Az orosznak nincs sok információja a rendszerről, maximum annyi, amennyit mások is tudnak.

„Nem vagyok mérnök, fogalmam sincs, hogy ez a rendszer pontosan mit is csinál. Senkivel sem beszéltem erről. Amikor hátrahúzza a kormányt, olyan mintha egy repülőben ülne és az egyenes végén felszáll. Talán erről van szó, nem?” - tette fel a kérdést humorosan Kvjat.

„Tényleg nem tudom, hogy mi is ez valójában. Nem tudom, hogy miről van szó. A mérnökök már látták, és szerintem mindenki más is... Szerintem már több mint elég ember tud róla. A döntés pedig nem az én kezemben van, hogy ez a rendszer nálunk is helyet kapjon.”

„Még azt sem tudom, hogy pontosan mi ez. Csak a saját csapatomra koncentrálok, és a technikával dolgozó srácok feladata az, hogy a többi dologra összpontosítsanak. Nagyszerű látni, hogy vannak új fejlesztések, mivel ez a Forma-1.”

„Majd mások eldöntik, hogy mi legyen ennek a sorsa. Azt hiszem, ez elsősorban az FIA területen, így másoktól is függ, hogy mi lesz. Én csak vezetek, míg mások majd meghozzák a döntést, hogy mi legális, és mi nem.”

