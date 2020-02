F1 2020: beszédes statisztikák az első három tesztnapról

A Forma-1 mezőnye sok kört tehetett meg az első 3 napon, mivel a szabályok nagyon stabilak maradtak, miközben a Pirelli a mezőny döntésének értelmében nem cserélte le a 2019-es gumikat. Az első napon még a piros zászlót sem kellett elővenni.

A harmadik napon, amit a Mercedesek húztak be, már voltak problémák, de a tesztek erről is szólnak. Főként a motorokkal volt gond, de a Red Bullnál például a felfüggesztés szólt közbe, míg a Renault-nál csütörtökön a padlólemez. A franciák ma sem úszták meg a dolgot, de ezúttal nem álltak sokat emiatt.

Nem okozhat meglepetést, hogy a legtöbb kört a Mercedes tette meg, de a Red Bull-Honda nem sokkal maradt el a címvédőtől. Ez pedig a Honda érdeme is, ahol csütörtökön motort cseréltek, de csak elővigyázatossági okokból. Az erőforrást pénteken visszaszerelték.

A Ferrari ezzel szemben a lista utolsó felében helyezkedik el, akárcsak a Haas, mely a legkevesebb kört abszolválta. Az amerikai csapat ma délután 4 körig jutott egy technikai gond miatt, amit a defekt idézett elő. Ez pedig igencsak rányomta a bélyegét az eredményekre.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A Williamsnél sem autóztak ki a világból, de ez még mindig sokkal jobb statisztika, mint tavaly, amikor sokat csúsztak a géppel. A Ferrari-motoros Alfa Romeo azonban ott volt a TOP-3-ban, de a McLaren sem panaszkodhat ezzel a 423 körrel.

Versenyző Csapat Motor Kör Lewis Hamilton Mercedes 273 Max Verstappen Honda 254 Carlos Sainz Renault 237 Antonio Giovinazzi Ferrari 231 Valtteri Bottas Mercedes 221 Alexander Albon Honda 217 Pierre Gasly Honda 206 Romain Grosjean Ferrari 206 Sergio Perez Mercedes 203 Esteban Ocon Renault 190 George Russell Mercedes 189 Lando Norris Renault 186 Charles Leclerc Ferrari 181 Daniel Ricciardo Renault 178 Daniil Kvyat Honda 178 Sebastian Vettel Ferrari 173 Lance Stroll Mercedes 168 Nicholas Latifi Mercedes 135 Kimi Raikkonen Ferrari 134 Kevin Magnussen Ferrari 110 Robert Kubica Ferrari 59

A pilótáknál is a Mercedes áll az élen, de ott van nem messze Max Verstappen. Lewis Hamilton 273 köre beszédes lehet, és nem is volt sok probléma a W11 körül. Valtteri Bottas egy elektronikai gond miatt fontos időt veszített a héten, ennek tudható be ez a 221 kör, valamint végig fél napokat teszteltek.

A TOP-3-ban ott van Carlos Sainz Jr., aki 237 körrel zárt, míg ezzel szemben Lando Norris, a brit csapattársa csak 186 körig jutott. A Ferrariknál még rosszabb a helyzet, de ők együttesen mentek kevesebbet.

A Renault versenyőzi között nem volt nagy a differencia, ellenben az Alfa Romeóval, ahol Antonio Giovinazzi sokkal többet tesztelhetett, amire szüksége is volt, hiszen Kimi Räikkönen messze tapasztaltabb.

Csapat Motor Kör Mercedes 494 Honda 471 Ferrari 424 Renault 423 Honda 384 Renault 380 Mercedes 371 Ferrari 354 Mercedes 324 Ferrari 316

