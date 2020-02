Giovinazzi jövő héten csak egy napot kap

Antonio Giovinazzi vezette ma az Alfa Romeo 2020-as autóját, amelynek volánja mögött 152 kört teljesített – ezzel ő lett a nap „legszorgalmasabb” versenyzője. A leggyorsabb köröket tekintve a hatodik helyen végzett, ezután adott interjút az olasz pilóta.

Elég hosszú napotok volt. Jól érezted magad az utolsó tesztnapon a kisebb szünet előtt?

„Igen, kicsit érzem a nyakam, mivel nagyon sok kört teljesítettem. De rengeteg adatot gyűjtöttünk, és szerintem boldog a csapat. Viszont valamivel több dolgot kell még látnunk. Egy kicsit szenvedtünk az utolsó szektorban.”

„Szóval igen, meg kell néznünk, hogy hogyan fejlődhetünk már a következő hétre. Már akkor lesz néhány fejlesztésünk. Aztán meglátjuk, hogy jó irányba haladunk-e.”

Gondolom, már meglehetősen jól össze tudod hasonlítani az idei autót a tavalyival az első teszthét után, milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?

„Nos, szerintem az autó jó irányba halad. Fejlődtünk egy kicsit. Viszont, hogy megtudjuk, mennyit fejlődtünk, meg kell várnunk a következő tesztet. Tehát erre majd jövő héten válaszolok, amikor még több információm lesz.”

Még több F1 hír: Bottas szerint nem is a DAS a Mercedes legnagyobb vívmánya

Te vagy az egyik olyan versenyző, aki már érezheti a különbséget az idei és a tavalyi autó között. Első benyomásra látsz különbségeket?

„Ah, ezt még nehéz látni, túl korai lenne még erről beszélni. Az biztos, hogy az idei autót könnyebb vezetni, de meg kell várnunk a jövő hetet. A pálya állapota jobb lesz, mindenki jobban fogja nyomni, és mi is meglátjuk, hogy mekkora a potenciálunk.”

Tudom, hogyan működnek a versenyzők: már megnézted a csapattársad adatait?

„Még nem. Tegnap Kimi próbált ki valamit, most én próbáltam ki más dolgokat. Szóval próbálunk minél több dolgot kipróbálni a csapatnak, ez a legfőbb dolog.”

Jövő héten erre a hétre alapozva folytatjátok?

Még több hír: Verstappen elégedett a Honda munkájával

„Meglátjuk. Ahogy említettem, lesznek fejlesztéseink jövő hétre. Remélhetőleg ezek kicsit segíteni fognak minket, aztán meglátjuk, mi lesz.”

Az autó pontosan úgy viselkedik, ahogy azt szeretnéd?

„Igen, néhány területen már szép előrelépést tudtunk elérni, míg más területeken úgy érzem, hogy végezhetünk még jobb munkát. Nos, kicsit még jobban kell nyomnunk ezeken a napokon, és biztos vagyok benne, hogy a sok begyűjtött adatnak köszönhetően még jobban tudunk majd dolgozni.”

Mik a terveitek jövő hétre? Fejlesztések? Miket akarsz kipróbálni? Az időmérős módot? A versenyszimulációt?

„Jövő héten szerintem csak egy nap fogok az autóban ülni, szóval annak egy konstruktív napnak kell lennie, időmérős szimulációval és versenyszimulációval együtt. Akkor is nagyon sok kört kell majd teljesítenem, és az is egy nagyon fontos nap lesz. Rengeteget kell dolgoznunk ezeken a napokon, persze valamennyit pihennünk is kell, mivel elég kemény napunk volt, aztán majd jövő héten folytatjuk.”

Kubica fog vezetni?

„Meglátjuk. Nem tudom… szerintem Robert újra vezetni fog. De ez még nem biztos. Az biztos, hogy csak egy nap fogok vezetni, ezért nagyon kell majd fókuszálnom.”

Robert adott neked tanácsot?

„Szerintem nagy előnyt jelent a csapatnak, hogy Robert velünk van, ugyanis így két tapasztalt versenyzőnk is van: Kimi és Robert. Nekem kevesebb tapasztalatom van, de úgy gondolom, hogy mindannyian jó munkát tudunk végezni.”

Közelről az Alfa Romeo új festése a Forma-1-ben. Az autót, amit Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi mellett Robert Kubica, a csapat harmadik pilótája is pályára vihet.