Az Alfa Romeo meg akarja tartani Kubicát

Az egyszeres futamgyőztes Robert Kubica tesztpilótaként csatlakozott az Alfa Romeóhoz 2020-ra, miután 2019-ben a Williams színeiben tért vissza az F1 mezőnyébe.

Az üzlet részeként Kubica támogatója, a PKN Orlen több éves szponzori szerződést kötött a csapattal.

Kubica 2020-ban öt szabadedzésen vezette az Alfa Romeo C39-et, emellett pedig teljes szezont futott a DTM-ben.

Az Alfa Romeo még októberben bejelentette, hogy 2021-ben jelenlegi versenyzőpárosával, Kimi Räikkönennel és Antonio Giovinazzival folytatja. Most az is kiderült, hogy Kubica is jelenlegi szerepében folytatja.

Az Autosport kérdésére a csapatfőnök Frederic Vasseur elmondta, szeretnének több lehetőséget biztosítani a lengyelnek:

„Ez a célunk, de az idei évben nehéz dolgunk volt” – mondta a csapatfőnök. „Robert számára különösen, mert az F1 mellett a DTM-ben is versenyzett.”

„Őrült szezon volt, különösen az utóbbi hat hónap. Szeretnénk kicsivel több időt adni neki az autóban és a szimulátorban is, hogy segíteni tudjon az autó fejlesztésében.”

„Az elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Nagyon jó munkát végez, Bahreinben pedig megmutatta, hogy a sebessége továbbra is megvan.”

„Örülök, hogy Robert jövőre is a csapatnál marad.”

Kubica egyelőre nem ismertette 2021-es terveit. Novemberben a lengyel még bizonytalan volt DTM-es maradását illetően.

Kubica legjobb eredménye a 2020-as DTM szezon során a zolderi harmadik helye volt.

