Hivatalos: a Mercedes eladta a Forma-1-es csapatának harmadát, Wolff 3 évre hosszabbít!

A Daimlernek régóta célja, hogy a Mercedes gyári csapata önfenntartó legyen a Forma-1-ben, december 18-án pedig nagy lépést tett meg efelé az alakulat: bejelentették, hogy az Ineos, a brit vegyipari vállalat megvásárolja a csapat harmadát.

A csapat tulajdonosi háttere ezek után így változik: a Daimler a 60%-os részesedését 33%-ra csökkentette, és ezek után 3 egyforma méretű részesedéssel rendelkezik majd még az Ineos, és Toto Wolff is, aki eddig is a csapat 30%-át birtokolta.

A csapat neve nem változik, az továbbra is hivatalosan is Mercedes lesz, és tisztázták azt is, milyen szerepet fog vállalni a jövőben Toto Wolff: az osztrák üzletember és expilóta 3 évvel meghosszabbította a szerződését a csapattal, csapatfőnöki, és vezérigazgatói posztban is.

Továbbra is Wolff vezeti majd tehát a versenycsapatot, azonban az új szerződése lehetővé teszi, hogy amikor ő úgy dönt, szabadon válthasson pusztán vezetőségi szerepkörre. Erre egyébként ő maga is többször utalt már, és el is mondta, hogy már keresi az utódját, akit ki szeretne nevelni.

Az Ineos érkezése egyben at is jelenti, hogy Sir Jim Ratcliffe, a cég vezérigazgatója is csatlatkozik a Mercedes Forma-1-es csapatának felső vezetésébe, de mint írtuk, a döntéseket továbbra is elsősorban Toto Wolff fogja meghozni.

„Örülök, hogy új fejezetet nyithatok a Mercedes-AMG Petronas F1 Teammel” - nyilatkozta Toto Wolff a bejelentés kapcsán. „Ez a csapat olyan nekem, akár egy család. Olyan sok sikert és nehéz pillanatot éltünk át együtt, elképzelni sem lehet ennél jobb társaságot ebben a sportban - örülök annak, hogy együtt vágunk bele az új érába. Az INEOS befektetése is bizonyítja, milyen hatalmas pénzek mozognak az F1 körül még egy ilyen nehéz év után is.”

„Izgatottan üdvözlöm Jimet, Andyt és Johnt, mint a csapat új társtulajdonosai: az évek során az egyik legjövedelmezőbb vállalkozást építették fel. Mindent tudnak a vállalkozásról, szakértelmük nagy hasznunkra lesz majd az elkövetkező években.”

„Emellett kiváltságosnak érzem magam, hogy az elkövetkező években továbbra is együtt dolgozhatok Olával, Markus Schäferrel és a Mercedes-Benzzel. Büszke vagyok arra, hogy 2010 óta öregbíteni tudtuk a márka hírnevét a motorsportban. Közös célunk, hogy a cég az elkövetkező években tovább erősödjön.”

Amikor Verstappen a Mercedesnél járt...

Ajánlott videó: