Jos Verstappen szerint Max a Mercedesszel már világbajnok lehetne

Az ifjú titánok már ott vannak a Forma-1-ben, de nincs alattuk egy olyan technika, amivel le tudnák győzni a 2014 óta domináló Mercedest. Max Verstappen szerint soha ezelőtt nem volt ilyen erős technikája, mint most a Red Bull-Hondánál, de ez még mindig nem elegendő a címhez.

Ha a „bikák” nem akarják elveszíteni a legfényesebb csillagukat, akkor 2020-ban egy nagyon jó autót kell adniuk számára, mivel 2021-re a rivális Mercedesnél és a Ferrarinál is lehet hely. Verstappen édesapja, aki sok évvel ezelőtt szintén versenyzett az F1-ben, a Motorsport-Total kérdésére elmondta, szerinte Max a Mercedesszel már bajnok lenne.

„Max erős, de ezt már ezelőtt is tudtuk. Az a tény, hogy most harmadik lett a világbajnokságban, annak ellenére, hogy a Ferrari másodikként végzett a konstruktőri versenyben, bizonyítja, hogy rendkívül jó munkát végzett, de előrébb kell lennünk, és ez is a célunk.”

„Ha 4 évvel ezelőtt egy Mercedesben ül, akkor már 4 évvel ezelőtt világbajnok tudott volna lenni. Ez nagyon is az autótól függ.” - tette hozzá Verstappen apja, aki nagyon magasan értékeli a fiát, bár ez nemcsak rá igaz.

A Red Bull a nyári szünet után több rossz futamot is teljesített. Ezen időszak alatt Verstappen nagyon sok pontot bukott. „A nyári szünet utáni időszak részben frusztráló is volt. Egyrészt a Ferrari nagyon gyors volt, és senkinek nem volt esélye ellenük.”

A Ferrari tempója azonban visszaesett, amit páran az FIA technikai direktíváival kötnek össze. Az tény, hogy az olaszok egye ideje nem szereztek pole-t, noha azelőtt szinte csak ott voltak, valamint az egyenesekben csökkent az előnyük. „Remélem, hogy ezzel a téma lezárult.” - mondta Jos.

Verstappen szerint a kulcsot a világbajnoki címhez igazán a jövő évi első 7-8-9 verseny fogja jelenteni, mert ha ott sok pontot veszítenek, akkor nem lesz esélyük. A holland arra ösztönzi a csapatot, hogy a fiának már az évadnyitótól egy bajnoki gépet adjanak. Vajon mi lett volna, ha idén Max már az elejétől nyomást gyakorol Hamiltonra?

„Ez biztosan különbséget jelentene, de tudjuk, hogy mindenki ezen dolgozni, és itt mindenki nyerni akar. Remélem, hogy egy olyan autónk lesz, ami elég jó.”

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.