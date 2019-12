Brawn szerint Vestappen készen áll Hamilton ellen

Ross Brawn egy ideje már a Liberty Media alkalmazásában áll, így pártatlannak kell lennie. A Ferrarival, a Brawn GP-vel és a Mercedesszel is olyan alapokat tett le, amikre mindig emlékezni fogunk, de a manchesteri pár éve a sport másik oldalán dolgozik.

Brawn pár hónappal ezelőtt azt mondta, ha Max Verstappen nem tanul a hibáiból, akkor soha nem lesz bajnok. Ross most változtathatott a véleményén, látván, hogy a Red Bull sztárja harmadik lett a bajnokságban, de akár második is lehetett volna, ha a nyári szünet után nem veszít annyi pontot.

„Kérhetnénk ennél többet Verstappentől? Nehéz lenne, mivel az ötödik évében először végzett az első háromban. Közben megszerezte karrierje első rajtelsőségét, és három alkalommal nyert a szezon során. Összesen nyolc ilyen győzelem van a neve mellett.”

„Talán még ennél is fontosabb, hogy kevesebb hibát láttunk tőle, amik a múltban elsősorban a türelmetlen természetéből fakadtak. A forrófejűsége a korábbi idényekben sokba kerültek, de idén ezeknek a momentumoknak a száma nagyon kevés volt.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ,Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Erik Junius

„A Red Bull juniorja, aki csak nemrég töltötte be a 22. életévét, és kétségtelenül a karrierje legfrissebb klinikai formájában van, valamint készen áll arra, hogy kihívást jelentsen Hamilton számára. Természetesen ehhez egy ilyen autóra is szüksége van, ami a szezon elején nem volt meg. A Red Bull-Honda partnerség azonban számos lépést tett meg előre az idény során, és most már olyan eredményeket érnek el, amik azt sugallják, hogy 2020-ban a bajnokságért fognak harcolni.”

Brawn a honfitársáról is elismerően beszélt. „Az év utolsó nagydíja visszahozta az emlékeket a szezon első versenyeiről, amikor Hamilton valóban domináns formát mutatott, és a Mercedes egy teljesen más bajnokságban versenyzett a többiekhez képest. Ennek bizonyítéka az a tény, hogy Lewis hat olyan hétvégét teljesített, amikor övé volt a pole, a győzelem és a leggyorsabb kör, valamint az elejétől a végéig az élen volt. Lenyűgöző volt az idei formája ezzel a 11. győzelemmel, 17 dobogós helyezéssel, miközben mind a 21 futamon pontszerzőként ért célba.”

„Talán legszokatlanabb statisztika a részéről az, hogy csak ötször volt a pole-ban, Leclerc pedig hétszer. Abu Dhabi előtt Hamilton júliusban szerezte meg az első helyet szombaton, még Németországban, ami annál is furcsább, mivel rekorder ezzel a 88 rajtelsőséggel.”

