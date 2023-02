Itt követheted élőben a Red Bull 2023-as autóbemutatóját!

Nagy nap jött el a Forma-1 rajongói számára, ugyanis a mai nap folyamán fog lehullani a lepel a Red Bull 2023-as kocsijáról, amely a hagyományoknak megfelelően az RB19 nevet kapta.

A hírek szerint nagy bejelentésre is készül az osztrák istálló, így nemcsak a festés és az autó kinézete miatt izgulhatnak a Forma-1, Verstappen, Perez és a Red Bull szurkolói, hanem amiatt is, hogy mi derül még ki ma a New York-i bemutatón.

Még több hír: Kikotyogta a nagy bejelentését a Williams?

Az autóbemutató magyar idő szerint 14 óra 30 perckor indul, és a lenti beágyazásban tekinthető meg: legyetek az elsők között, akik látják a Red Bull RB19-et!

Update: időközben kiderült, hogy nem csak a Ford csatlakozik új motorbeszállítóként a Forma-1-be, és 6 különböző gyártó lesz a rajtrácson!