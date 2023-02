Két csapat motorbeszállítója lesz a Ford a Forma-1-ben! Nemrég hivatalossá vált, amit nagyon is sejteni lehetett: a Ford belép a királykategóriába az új motorformula kezdetekor, mindezt pedig a Red Bull oldalán teszi majd meg. Most azonban az is kiderült, hogy a testvércsapatuknak, vagyis az AlphaTaurinak is ők lesznek a partnerei 2026-tól.