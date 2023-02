Hatalmas bejelentésre készül a Red Bull a holnapi bemutatón

Január 31-én mutatták be a Haas 2023-as festését, a bemutatók sora pedig nem áll meg, pénteken, magyar idő szerint 15 órától a Red Bull csapata is bemutatót tart, és lehull a lepel az RB19-ről.

Ami viszont a festésnél is jóval érdekesebb hír, hogy egybehangzó, egymástól független lapértesülések szerint ekkor fog sor kerülni a Red Bull 2026-os motorpartnerét illető bejelentésre is.

A holland Telegraaf és a Motorsport.com is arról számolt be nemrégiben, hogy küszöbön a megállapodás a felek között, előbbi úgy értesült, hogy pénteken jön is a bejelentés a kooperációról.

A holland portál hozzáteszi, hogy a belső égésű motorokat a Red Bull Powertrains fogja elkészíteni, az együttműködés pontos részletei viszont még nem ismertek.

Mindeközben az olasz Ansa tényként számolt be arról, hogy a Ford ismét beszáll a Forma-1-be, a cikkhez pedig az F1-vezérigazgató Stefano Domenicali nyilatkozatát is csatolták – a cikk pár perccel később eltűnt az oldalról.