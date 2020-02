Újabb ízelítő a Mercedes 2020-as autójáról

A címvédő alakulat biztosan arra törekszik idén is, hogy ahogyan az eddigi hibridkorszakot, úgy a mostani évet is dominálja. Lewis Hamilton kijelentette, hogy készen áll Michael Schumacher rekordjainak a megdöntésére, amitől nincs is távol, mert csak 7 futamgyőzelem hiányzik neki a 91 győzelmes álomhatár megdöntéséhez.

Fejvakarást okozhat majd Brackley-ban viszont a szerződése, azt ugyanis még nem hosszabbította meg. Hamilton esetleges távozása biztosan lavinát indítana el a pilótapiacon, Toto Wolffnak muszáj lesz ezt a kérdést hamar tisztáznia.

Szintén aggodalomra adhatnak okot Andy Cowell motorfejlesztésért felelős vezető mondatai, miszerint sok apró probléma hátráltatta őket a télen.

Nemrég bejelentette a Mercedes, hogy szponzori megállapodást kötött az AMD-vel, ez azonban nem valószínű, hogy változást okozna a csapat festésében, ami a jól megszokott ezüst, fekete színben.

