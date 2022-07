Így válaszoltak az osztrák sportbírók Sainz kritikájára

Carlos Sainz egy biztosnak tűnő második helyet veszített el a 2022-es Osztrák Nagydíjon, amikor kigyulladt az autója. A spanyol pilóta a futam után úgy érezte, hogy a pálya mellett szolgálatot teljesítő sportbírók „kicsit lassan” reagáltak a tűzesetre.

A sportbírók azonban igazságtalannak érezték a Sainz kijelentései mentén megindult negatív hírverést, ezért hivatalos közleményben szögezték le, hogy hiába tűnhetett kívülről lassúnak a mentés, mindent szabályszerűen csináltak.

„Jules Bianchi 2014-es balesete óta sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a meghibásodott autók mentésére, és csak akkor léphetünk közbe, ha arra engedélyt ad a versenyigazgatóság. Ez nagy mértékben növeli a pilóták és a sportbírók biztonságát, de kicsit le is lassítja a mentési folyamatot” – áll a sportbírók közleményében.

Még több F1 hír: Verstappent egy benzinkúton hagyta az apja gyerekkorában, miután összetört egy gokartot

„Több szerencsétlen tényező is közrejátszott ennél az esetnél. Sainz egy nem jól belátható helyen parkolt le az autójával, így a sportbírók rádión kaptak engedélyt a tűzoltás megkezdésére, akik a helyzet felmérését követően hívták is a tűzoltóautót. Ez volt a megfelelő döntés, mert ahogyan Romain Grosjean balesete is mutatta, a kézi poroltók nem tudják megfékezni a komolyabb tüzeket.”

„Ezért is kellett azok használatát mellőzni, ami nagyon szerencsétlenül vette ki magát a felvételeken. Szintén nem volt szerencsés, hogy Sainz, aki érthetően egyre idegesebbé vált, túl korán lépett le a fékről, így nem tudtuk időben kitámasztani az autóját. A tűzoltóautó kevesebb, mint 30 másodperc alatt már ott volt a versenyautó mellett, így Sainz akkor sem sérült volna meg, ha az autójában maradt volna.”

„Az is igaz, hogy a felvételek nem hazudnak, és mindig van hova fejlődnünk nekünk is, erről beszélni is fogunk a szervezetünkön belül. Mi is motorsport-rajongók vagyunk, akik a saját szabadidejüket áldozzák arra, hogy felkészüljünk az ilyen esetekre, ahol a lehető legjobb munkát próbáljuk végezni, és ezt az alkalmat is meg fogjuk ragadni ahhoz, hogy továbbfejlődhessünk.”

Így tesztelte Colton Herta a McLaren 2021-es F1-es autóját: