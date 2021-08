Így látta a belgiumi eseményeket a vasárnap legtöbbet vezető pilóta

Ha szigorúan vesszük, akkor a német pilóta minden egyes körben az élen állt, és ő diktálta a tempót a hatalmas esőben, mielőtt a versenyirányítás úgy döntött volna, hogy nincs értelme tovább próbálkozni.

Max Verstappen szerint az lett volna a legjobb, ha már délután háromkor, a futam eredeti kezdési időpontjában megpróbálnak valamit, mert utána minden csak rosszabbra fordult. Maylander is osztotta a holland véleményét, mert szerinte is nehezebbek voltak a körülmények, mire másodjára is útjára engedték a mezőnyt.

„Megpróbáltuk elkezdeni, figyeltünk a versenyzők visszajelzéseire. Én is mondtam, hogy olykor jobban esett, mint szombaton. Szóval lényegében minden döntés megfelelő volt. Másodjára már a láthatóság is pocsékabb volt, akárcsak maga az időjárás” – idézte Maylander szavait a Speedweek.

„Elvileg volt egy ablak, amikor az esőnek csökkennie kellett volna, de ez sosem jött el végül.” Bizonyos szempontból tényleg egyedi versenynek lehettünk szemtanúi, és mindez még a nagyon tapasztalt korábbi hivatásos versenyzőnek is új volt.

„Nekem is ez volt az első, hogy ilyesmivel szembesültem.” Mivel valódi versenyzésre sosem került sor, így a nap versenyzője elismerést nem lehetett kiosztani, ahogyan a leggyorsabb körnek sem volt sok értelme, de azt elvileg Nyikita Mazepin futotta, bár pont nem járt érte.

Mivel azonban Maylander igazából minden kört az élen töltött, ezért sok szurkoló úgy érezte, még ha viccesen is, hogy neki járna ez a díj. „Köszönöm ezt nekik. Végzem a munkám, és remek csapatunk van, akikkel jó érzés együtt dolgozni. Elfogadom, és iszom rá egy sört” – mondta nevetve a Safety Cart terelgető pilóta.

