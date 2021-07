Hülkenberg vajon Verstappenre vagy Hamiltonra tenné a pénzét?

Hülkenberg egyébként igen jó barátságot ápol a jelenlegi bajnoki éllovassal, Max Verstappennel. A holland tavaly elmondta, hogy szívesen látná a németet a másik Red Bullban, de ez végül nem jött össze, hiszen a csapat Sergio Perezt választotta.

A „Hulk” most a német RTL-nek nyilatkozott F1-es témában: „Régóta ismerjük már egymást, és régóta is vagyunk barátok. Az is segít, hogy tudok hollandul, mert így csak erősebb a kettőnk kapcsolata. Szerintem jól kijövünk egymással.”

A mostanában szakértőként is dolgozó versenyzőt megkérték, hogy mondja el gondolatait az idei bajnokságról és barátja esélyeiről. „Még egyáltalán nem dőlt el. A Mercedest sosem lehet leírni. Biztosan lesznek még fejlesztéseik a tarsolyban.”

„Max viszont sok címért harcol majd karrierje során, és sokat is fog nyerni. Most jó lendületben van, miközben nagyon is magabiztos. Bízik önmagában és az autójában is.” A németnek emellett nem nehéz észrevennie azt sem, hogy miért megy most ilyen jól a Red Bullnak.

„Egyszerűen fogalmazva most nekik van a jobb és gyorsabb autójuk. Korábban sosem volt még ilyen egy szezon elején. Az idei szabályváltozások kevésbé érintették őket, mint a Mercedest, és ez az egyik oka annak, hogy ott vannak az elejében” – vélekedett Hülkenberg, aki jelenleg az Aston Martin és a Mercedes egyik tartalékpilótája is egyben.

