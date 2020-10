Hülkenberg: „vadabb és őrültebb volt, mint legutóbb”

Az idei év nagy beugrója egyértelműen Nico Hülkenberg, aki már másodjára helyettesíti a Racing Point egyik pilótáját, miután ezúttal Lance Stroll volt az, aki nem tudta vállalni az indulást a szombati időmérőn.

Az újabb gyors helyettesítés azért is volt extra nehéz számára, mert egyetlen szabadedzést vagy kört sem teljesíthetett a Nürburgringen, és egyből a kvalifikáción kellett helytállnia. A német pedig tette a dolgát, de ilyen rövid idő alatt egyből a határon menni még egy hozzá hasonló tapasztalt pilótának sem mehet olyan könnyen.

A számára korán lezárult edzés után egyből a mikrofonok elé is állt, és azt is elmondta, hogy mit csinált ma délelőtt, amikor megkapta a Racing Point hívását. „Ez még vadabb és őrültebb, mint a legutóbbi alkalom. Éppen Kölnben voltam, amely nagyjából egy órára van innen.”

„Egyébként is ide kellett volna jönnöm ma délután, mert holnap az RTL-nek csináltam voltam pár TV-s dolgot. Éppen az egyik barátommal kávéztam délelőtt 11-kor, amikor láttam, hogy Otmar hív engem. »Hülkenberg, siess, szükségünk van itt rád«” – mesélte a német.

„Beszálltam az autóba, majd egyből jöttem is ide. A többi pedig már történelem, és láthatjuk, hogy mi zajlott most. Természetesen ez a visszatérés 2.0, egy szempillantás alatt.” Ez a visszatérés pedig talán még nagyobb kihívás is volt számára, mint az első.

„Elég másnak éreztem Silverstone-hoz képest is, ez egy teljesen másik aszfaltcsík. Az autó is fejlődött, van néhány technikai dolog, ami miatt teljesen más érzést nyújt az autó vezetése. Emiatt tehát alkalmazkodnom kellett egy kicsit.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, in the cockpit of the car Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Újra meg kellett találjam a ritmust. Négy kör alatt ez persze nem egyszerű. Összességében viszont hiába lettem utolsó, nagyjából elégedett vagyok az imént futott körökkel” – folytatta. A holnapi esélyei persze ezzel a kvalifikációval nem a legjobbak, de ő mindent bele fog adni.

„Ez azt jelenti, hogy a holnapi nap is nehéz lesz, egy pokoli kihívás. Megteszünk majd mindent, amit csak lehet. Természetesen megvan a tapasztalat, négy kör már a zsebemben van. Ezek majd leülepednek, holnap pedig csak nekiindulunk a futamnak, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk.”

Ez tényleg egy fordulatos, elképesztő szezon, Hülkenberg pedig csak egyetérteni tud ezzel. „Most már számítanod kell a kiszámíthatatlanra is, hiszen most is ez történt” – zárta a német, aki tehát holnap az utolsó helyről próbálhat majd javítani a futamon.

