Bottas-pole a visszatérő nürburgringi pályán, nagyot ment Leclerc!

A hétvégén a Nürburgringre látogat a Forma-1 mezőnye, amely helyszín 2013 után először része az F1-es versenynaptárnak. Azonban nem indult minden zökkenőmentesen: pénteken esős és ködös volt az idő, a mentőhelikopter nem tudott felszállni, így mindkét pénteki szabadedzést törölték – emiatt sem Callum Ilott, sem Mick Schumacher nem tudott bemutatkozni Forma-1-es versenyhétvégén.

Péntek este viszont az FIA egy tartaléktervvel állt elő, hogy ne töröljék a hétvége további programját, szombaton pedig már zökkenőmentesen folytak az események. A harmadik szabadedzésen, száraz körülmények között a két Mercedes volt a leggyorsabb, a két Ferrari pedig meglepetésre a harmadik, illetve ötödik helyen zárt.

Nagy hír, hogy Lance Stroll nem érezte magát 100 százalékosan szombaton, így pedig ismét beugrik a mezőnybe Nico Hülkenberg, aki tehát hazai pályán vehet részt idei harmadik Forma-1-es versenyhétvégéjén.

Hülkenberg nem is sokáig maradt a bokszban, szinte rögtön kiment a pályára, és így tett a mezőny körülbelül fele is. A Q1 elején nem meglepő módon a két Mercedes állt az élre, őket a Norris, Vettel, Ocon hármas követte. Nem sokkal később Leclerc elválasztotta egymástól Hamiltont és Bottast, ezzel feljött a második helyre.

10 perccel az első szakasz vége előtt már Verstappen állt az élen, az öt kieső helyen álló pilóta pedig Magnussen, Räikkönen, Latifi, Giovinazzi és Hülkenberg volt. A Q1 vége Magnussen nagyot tudott előrelépni, így kikerült a kiesőzónából.

2 perccel a Q1 leintése előtt már a Perez, Grosjean, Räikkönen, Hülkenberg, Giovinazzi ötös volt a kiesők között, de a két Williams-pilóta sem lehetett nyugodt. Végül Grosjeannak, Russellnek, Latifinek, Räikkönennek és a beugró Hülkenbergnek kellett búcsúznia az első körben, viszont nagyon szoros volt a középmezőny: a hetedik Gaslyt alig több mint 7 tizedmásodperc választotta el a 19. Räikkönentől.

Helyezés # Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 33 Max Verstappen Red Bull 3 1'26.319 214.701 2 77 Valtteri Bottas Mercedes 7 1'26.573 0.254 0.254 214.071 3 44 Lewis Hamilton Mercedes 6 1'26.620 0.301 0.047 213.955

A Q2 is aktívan kezdődött, nem vártak sokat a két szabadedzéstől is megfosztott csapatok. Az első mért kör Lewis Hamilton nevéhez fűződött, a Mercedes két pilótája pedig a Ferrari versenyzőivel és Daniel Ricciardóval egyetemben a közepes keveréken ment pályára. Ennek is köszönhetően az első körök után Verstappen állt az élre, mögötte Hamilton, Albon és Norris következett.

A top-10-en kívül Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Kvjat és Gasly állt, de a közepes keveréken köröző Bottas, Leclerc és Ricciardo is „csak” a 8. és a 10. pozíció között állt. Egy nyugalmasabb időszakban csak a két Mercedes volt a pályán, Hamilton és Bottas is feltette a lágy gumit. Ezután a brit az első, a finn a harmadik helyre ugrott előre.

Végül Ricciardo, Leclerc és Vettel is kijött a lágy gumikon, és végül Ricciardo és Leclerc tovább is jutott, Vettel azonban lemaradt erről – a 11. lett a négyszeres világbajnok német. Mögötte Gasly, Kvjat, Giovinazzi és Magnussen végzett.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Lewis Hamilton Mercedes 12 1'25.390 217.037 2 Max Verstappen Red Bull 9 1'25.467 0.077 0.077 216.841 3 Valtteri Bottas Mercedes 13 1'25.971 0.581 0.504 215.570

A Q3-ba tehát a két Mercedes, a két Red Bull, a két Renault, a két McLaren, illetve Leclerc és Perez jutott be, mindannyian a piros oldalfalú gumikkal kvalifikálták magukat a legjobb 10-be.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pár perc szünetet követően jött az időmérő utolsó szekciója, ahol Verstappen kezdett a legjobban, megelőzve Bottast és Hamiltont, viszont az első három 1 tizedmásodpercen belül volt. Mögöttük Albon, Leclerc, Ocon, Norris, Saint és Ricciardo jött, Pereznek pedig ekkor még nem volt mért köre.

Perez az üres pályán teljesítette a körét, és a hatodik helyre jött fel ezzel, majd következett az utolsó felvonás a kvalifikáción. A pole végül Bottasé lett, aki körülbelül 2,5 tizedmásodperces előnnyel lett első, majd Hamilton és Verstappen következett.

Utánuk Leclerc, Albon, Ricciardo, Ocon, Norris, Sainz és Perez jött, tehát a monacói versenyző ismét erős teljesítménnyel tudott előrukkolni, holnap pedig Verstappen mellől rajtolhat.

