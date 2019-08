Hülkenberg az Ocon-pletykával viccel, a Renault nem reagál

Nico Hulkenberg Renault-val kötött szerződése a szezon végén lejár, és németországi és franciaországi hírek szerint jövőre már Esteban Ocon ülhet a helyén a gyári csapatnál. A Mercedes csapatfőnöke korábban arról beszélt, hogy a nyári szünetet arra használják fel, hogy döntsenek Lewis Hamilton csapattársáról, Valteri Bottas szerződése szintén idén jár le. Jelenleg úgy tűnik, hogy finn megtartja a helyét, így a tesztpilótaként foglalkoztatott Ocon kereshet magának új csapatot.

Bár hivatalos bejelentésre még nem került sor, a Belga Nagydíj hetében felerősödött a pletyka, hogy Ocon a Renault-hoz tart, de arról is hallani, hogy a franciának a Haas-nál is van keresnivalója. Kedden a francia kiadású Auto Hebdo címlapján Ocont már Renault-overálban mutatják, kijelentve, hogy az üzlet létrejött.

"Végül egy még izgalmasabb csütörtök vár ránk" - írta Hülkenberg az Instagram-sztorijában, utalva az Ocon/Renault címlapra. A Motorsport.com kérdésére a Renault sajtófőnöke kijelentette, hogy az istálló nem reagál a német üzenetére, és semmilyen pletykára, és a Mercedes sem tett utalást arra, hogy döntés született volna a pilótakérdést illetően.

Ocont már 2018-ban is összefüggésbe hozták a Renault-val, amikor távoznia kellett a Racing Pointtá alakult istállóból, akkor azonban a franciák Daniel Ricciardo leszerződtetése mellett döntöttek. A francia egy évvel később most az ausztrál csapattársaként mégis a Renault-hoz kerülhet. Hülkenberg az elmúlt szezonokban kulcsszereplő volt a Renault sikereiben, de idén csak küzd, hogy Ricciardo nyomában maradjon. A franciák csapatfőnöke, Cyril Abiteboul már a Francia Nagydíj hétvégéjén jelezte, hogy alternatív lehetőségeket is átgondol, és azt mondta, hogy a nyári szünet után kezd bele a tárgyalásokba, de az időzítést befolyásolhatja Ocon Mercedestől való távozása.

Íme egy újabb exkluzív videó a Motorsport.com-tól, benne az aktuális átigazolási szezonnal, mely több pilótát is igencsak érzékenyen érint.