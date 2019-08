A Mercedes a motoron dolgozott a nyáron

A német istálló éveken keresztül jelentős fölényben volt a hajtáslánc teljesítményét illetően, ám az utóbbi időben a riválisok már beérték, a Ferrari meg is előzte a Mercedest. Az olaszok motorja mellett azonban a hírek szerint idén a Renault erőforrása is felnőtt a Mercedeséhez, miközben idén a címvédő csapatot csak a Hondával szerelt Red Bull tudta megverni.

A csapatok a nyári szünet négy hetét igyekeztek hasznosan tölteni, és Toto Wolff elmondása szerint ez a Mercedesnél azt jelentette, hogy ráfeküdtek a motorra. Az F1 sportszabályzata világosan kimondja, hogy a csapatok a nyári szünet során 14 napos folyamatos leállási időszakot vesznek figyelembe, amely során egy sor jelentős munkaterületen nem dolgozhatnak, beleértve a szélcsatornát, a különböző kivitelezési munkákat, vagy akár az alkatrészek fejlesztését és gyártását.

A motor fejlesztése azonban nem tartozik a szabály hatálya alá, a Mercedes pedig ennek megfelelően a brixworth-i gyárban a megfelelő divíziók bevonásával augusztusban is csúcsra járatta a munkát. Wolff üdvözölte a nyári szünetet és azt mondta, hogy a csapat központjában ez idő alatt sikerült feltölteni az akkumulátorokat.

"Az elmúlt hetekben más csapattagok vették a vállukra a munka javát, a brixworth-i dolgozók az egész nyári szünetet végigdolgozták, hogy fejlődést érjenek el a motor teljesítménye és a megbízhatóság terén is. Brackley-ben viszont viszonylag csendes napjaink voltak, most pedig nagyszerű a nyári szünet után visszatérni, és tudni, hogy a csapattársak most is mindent beleadnak, és mi büszkék vagyunk a kollégáinkra" - mondta Wolff.

A Mercedes hatalmas előnnyel vezeti a konstruktőri versengést, míg Lewis Hamilton az egyéni vb-tabellán áll nagy fölénnyel az élen. Wolff szerint a Mercedes felkészült rá, hogy a következő két versenyen a Ferrari lesz előnyben, legalábbis a spái és a monzai pálya vonalvezetése is inkább az olaszok idei autójának fekszik.

"Vezetjük a vb-tabellákat, de nem ez a lényeg. Az elmúlt években láttunk pár csapatot nagyon erősen visszatérni a nyári szünetről, éppen ezért nem engedtünk ki. A szezon második felére úgy gondolunk, mint ha egy új szezon kezdete lenne. Még egyszer, meg kell bizonyosodjunk róla, hogy nem hagyunk esélyt a hibázásra" - mondta Wolff.

Íme egy újabb exkluzív videó a Motorsport.com-tól, benne az aktuális átigazolási szezonnal, mely több pilótát is igencsak érzékenyen érint.