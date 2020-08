„Hulk” már jövőre visszatér?

A németet nagy rohanás közepette hívták Sergio Perez helyére a múlt héten rendezett Brit Nagydíjra, azonban nem tudott elrajtolni a vasárnapi megmérettetésen, mert egy kuplunghiba miatt nem tudták beindítani az erőforrását.

Hülkenberg továbbra is készültségben áll ezen a héten a Racing Point számára. Perez karanténidőszaka már hivatalosan lezárult, de a mexikóinak szüksége van még egy negatív koronavírustesztre, mielőtt visszatérhetne a versenypályára.

A beugró német elmondása szerint még nem tud kész hírekkel szolgálni a jövőjét illetően, de utalt arra, hogy érkezhetnek fejlemények a következő két hétben. „Elég sok emberrel vagyok kapcsolatban a Forma–1-ből, csapatfőnökökkel is, mivel nyilvánvalóan mindannyian ismerjük egymást.”

„Hulk” elmondása szerint ezek közül néhány csak egyszerű diskurálás, de vannak a jövőjét illető beszélgetések is. Szerinte semmi sincs még kőbe vésve, és el kell telnie még pár hétnek, mire konkrétabb információkkal szolgálhat.

Még nem biztos abban sem, hogy az F1-ben lesz lehetősége folytatni karrierjét. „Szerintem lépésenként haladok, aztán meglátjuk, miként alakulnak a dolgok, és milyen irányt vesznek az események pár héten belül” – mondta kissé még bizonytalanul Hülkenberg.

Ami a most hétvégi beugrást illeti, nyilvánvalóan örülne neki a német, és nem tenne rosszat, ha megmutathatná, mire képes. „Persze, ha erősen teljesítesz, akkor az mindig egy jó ajánló. De tudod, hogy ez mindig így van. Az emberek és főként a csapatvezetők viszont nem csak egyetlen versenyt néznek, főleg, ha az egy egyszeri alkalom a jelenlegi körülmények között.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Arról is kérdezték, hogy frusztrálná-e őt, ha most hétvégén már nem ülhetne autóba. „Igen, az természetesen eléggé csalódást keltő lenne, miután már ültem az autóban és megtapasztaltam az élményt. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy csak átmeneti beugróként érkeztem Checo helyére, nem tudván, hogy egy, kettő vagy hány versenyre szól ez” – mondta bizonytalan idejű beugrásáról Hülkenberg.

A németről jó véleménnyel voltak a paddockban is, többek között Toto Wolff is megjegyezte, hogy Hülkenberg jó helyettesítője volt Pereznek. Ami pedig a teljesítményét illeti, a Racing Point beugrója azzal javarészt elégedett volt, persze megjegyezte, hogy mindig lehet találni apróságokat.

„10 perccel az FP1 kezdése előtt értem be a paddockba, átöltöztem, megcsináltam a kiszállási időt mérő tesztet, aztán már kint is voltam a szokásos programon. Mindent elsőnek csináltam ezzel az autóval, szóval ez az alkalmazkodásról szól, és arról, hogy a lehető leggyorsabban tanulj” – zárta gondolatát „Hulk”.

