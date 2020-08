Sajtóinformációk szerint veszélybe került Vettel Aston Martinhoz igazolása

Teljes gőzzel üzemel a zuhanyhíradó: Az olasz Gazzetta dello Sport csütörtökön tényként közölte, hogy Sebastian Vettel szerződése az Aston Martinnal megköttetett és csak Sergio Perez betegsége miatt nem volt még meg a hivatalos bejelentés.

A Gazzetta részleteket is tudni vélt: a négyszeres világbajnok három évre kötelezi el magát a gyári csapatnál és 15 millió eurót keres majd évente, emellett az Aston Martinnak, mint márkának is a nagykövete lesz.

Egy dolog biztos: a találgatásoknak lehet alapja. Vettel és Otmar Szafnauer csapatfőnök múlt héten együtt távoztak a pályáról utóbbi Ferrarijában. Még Toto Wolff is elismerte, hogy tárgyalnak: „Tudom, hogy voltak a két fél között találkozók. Perezt lecserélni nem könnyű döntés, de Németország az Aston Martin második legnagyobb piaca. A Vettel üzlet sokat hozhatna nekik.”

Persze Wolff, aki maga is részesedést vásárolt a brit márkában a problémát is felfedte: Sergio Perezt. Az F1-Insider.com értesülései szerint a mexikói körül álló szponzor, a Telmex komoly összeget csapott szponzori pénzeikhez, hogy elhessegessék Vettelt és Lawrence Stroll, a tulajdonos időt kért, hogy átgondolhassa a dolgokat. Perez korábban is úgy fogalmazott, a szponzorain múlik, hogy marad-e.

A Mexikóból érkező dollármilliók nagyon erős tényezőt jelentenek a Vettel és az Aston Martin között zajló hercehurcában, ugyanis két opció van: vagy milliókat költenek a német szerződtetésére vagy még több pénzhez jutnak hozzá Perez szponzorai révén. A kérdés adott, mennyit ér az Aston Martinnak Vettel aláírása?

A német Bild múlt hétvégi információi szerint az istálló főnöke, Otmar Szafnauer tagadta, hogy van olyan záradék Sergio Perez szerződésében, ami lehetőséget teremtett volna a Racing Pointnak, hogy július 31-i hatállyal felmondják a mexikói szerződését.

Vettel szempontjából viszont nem érdemes elfelejteni, ha véletlen zátonyra futnak a tárgyalások az Aston Martinnal, a német számára nem fogja a világ végét jelenteni. Vettel már többször is jelezte, nem zárja ki a lehetőségét némi szünetnek, sőt még a visszavonulásnak sem.

2021-re vonatkozóan nem titkolt célja, hogy ismételten összeállhasson a sikereinek biztosítójával, a Red Bullal, ezt az egyik spielbergi sajtótájékoztató során nyíltan ki is mondta. Ezen célja beteljesítésének viszont egyelőre van egy nagyon jelentős akadálya, akit Alexander Albonnak hívnak.

Perezt közben már csak egy negatyív teszt választja el attól, hogy hétvégén rajthoz álljon.

