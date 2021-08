Hiába „versenyképes” az AlphaTauri, Tost csak 10-ből 5 pontot ad maguknak

A Red Bull testvércsapata egy igazán erős masinát épített erre az idényre, ez pedig lehetővé tette Pierre Gaslynak, hogy nyolcszor is az első hat hely valamelyikére kvalifikálja magát, emellett egy dobogót is szerzett Bakuban.

Az újonc Juki Cunoda is mutatott már remek tempót, de összességében nem tudott márkatársa közelébe érni, és bőven kijutott neki a hibákból is. A konstruktőri ötödik helyért harcoló AlphaTauri legnagyobb ellenfele az Alpine és az Aston Martin.

A franciák Esteban Ocon magyarországi meglepetésgyőzelmének köszönhetően megelőzték őket, és tudják, hogy minden lehetőséget ki kell használniuk, ha az eddigi legjobb év végi eredményüket akarják elérni.

Tost még a Hungaroring előtt beszélt arról, hogy ugyan „nagyon versenyképes” szezonkezdetük volt, de kissé mégis elégedetlen, mivel a tempójukat sokszor nem tudták pontokra váltani. Ezért amikor megkérdezték, hogyan értékelje szezonjuk első felét, ő így felelt: „Közepest mondanék. Szóval ötös. Ez azt jelenti, hogy még 50 százalékot javulhatunk.”

„Voltak remek versenyeink. Általánosságban nézve igazán versenyképesek voltunk az elején, és még most is azok vagyunk. A Budapest előtti három futammal viszont nem vagyok elégedett, mert csak négy egységet gyűjtöttünk. Ez persze nem elég.”

„Kemény ez a csata. Erős csapatok ellen harcolunk az Aston Martin és az Alpine személyében, és össze kell kapnunk magunkat, ha ötödikek akarunk lenni az év végén.” Az AlphaTaurit egyelőre Gasly viszi a hátán, aki 50 pontot gyűjtött a 68-ból.

Tostnak tetszik is a francia versenyző teljesítményszintje, de megígérte azt is, hogy Cunodának is ad még időt, hogy kiegyensúlyozottabb lehessen. „Amíg az Aston és az Alpine előtt vagyunk, addig rendben van. Nem érdekel, hogy melyik pilóta megy jól.”

„Pierre fantasztikus munkát végez. Igazán magas szinten vezet, és megmutatja, mi rejlik az autóban. Juki pedig újonc, és a Forma–1 manapság elképesztően profi. Nagyon magas szinten van, és a technikai oldalra is oda kell figyelni.”

„A fiataloknak nehéz dolguk van, ha sikeresek akarnak lenni. Kívülről ezt alábecsüljük, de idő kell nekik, mert nem lehet elvárni, hogy egyből hiba nélkül és gyorsan vezessenek. Muszáj keményen és fegyelmezetten dolgoznod, de tanulnod is kell. Jukival jó úton haladunk. Gyorsan tanul, és néha még kicsit túl motivált is” – vette védelmébe a japánt Franz Tost.

