Ezért nem tudja a McLaren meggyorsítani Ricciardo tanulási folyamatait az idei szezonban

A 2021-es szezon előtt csapatot váltó pilóták közül Daniel Ricciardo beilleszkedése tart a legtovább, hiszen a szezon felénél tartva még mindig úgy érzi, hogy nem tudja úgy vezetni az autót, ahogyan azt az autó megköveteli tőle, ez pedig meglátszik az eredményeiben is.

Az ausztrál csapatváltása irányította rá a Forma-1-es közösség figyelmét arra, hogy milyen egyedi autóval rendelkezik a McLaren: Ricciardót csapattársa, Lando Norris is védelmébe vette, a csapatfőnök Andreas Seidl is elismerte, hogy trükkös a kocsijuk vezethetősége, de még a csapat egykori pilótája, Carlos Sainz is cukkolta az ausztrált, hogy hogyan tetszik neki az autó.

Őket pedig a McLaren tapasztalt mérnöke, Andrea Stella sem tudja megcáfolni, és elárulta, mivel gyűlik meg a baja Ricciardónak:

„Az autónk miatt különleges módon kell változtatnia a vezetési stílusán, teljesen ellentétes irányba, mint amit Daniel korábban Renault-nál használt” – nyilatkozta Stella az Auto Motor und Sport-nak. „Daniel szereti nagy bemenetei sebességgel kezdeni a kanyart, és kevésbé agresszíven használná a fékeket, mint ahogyan azt az autónk megköveteli” – az ellentmondás tehát egyértelmű, Ricciardónak azt kell megszoknia, hogy úgy tud gyors lenni, úgy tudja stabilizálni az autó összetett aerodinamikáját, hogy akkor is a féken áll, amikor legszívesebben már gurítaná át a kanyaron az autót, és a kigyorsításon gondolkodna.

Stella szerint a problémát viszonylag hamar felfedezték, és létre is hoztak egy különleges programot Ricciardo számára a szimulátorban a probléma megoldására, azonban ezzel sem tudták olya gyorsan megoldani a beilleszkedését, mint remélték. Stella így jellemezte a helyzetet:

„Ezt a helyzetet a zenészekével szeretem összehasonlítani. Megmutathatod egy gitárosnak, hogy hogyan használjon egy hangszert, de időbe telik, mire az első koncertjét adhatja. A fejlődés csak lassan, hosszas gyakorlás után mutatkozik meg” – Ricciardónak azonban a költségcsökkentési okokból bevezetett szigorú tesztkorlátozások miatt nem igen van erre ideje:

„Sajnos nehéz ma gyakorolni a Forma-1-ben. A téli tesztet minimálisra csökkentették, a pénteki gyakorlás egy órával rövidebb, ahol már egyből a versenyre kell készülnöd. Nem végezhetsz olyan gyakorlatokat, amely a pilóta és az autó összeszokását segítené.”

„Az autónk jó a gyors kanyarokban, viszont sokkal gyengébben viszi át a sebességét a lassú kanyarok csúcspontjain. Próbáltuk az autónkat hozzáigazítani Daniel természetes stílusához, de a mérnökök célja ilyenkor már csak az autó aerodinamikai hatékonyságának javítása lehet.”

„Sajnos nem tudjuk úgy megváltoztatni az autón aerodinamikai tulajdonságait, hogy azzal az egész autó vezethetőségét megváltoztassuk. Minden autónak van egy egyedi áramlástani képe, amely az évek alatt megszilárdul, ezek még a sokkal korábbi fejlesztéseinkből származnak, mondhatnánk azt is, hogy egyedi, McLaren tulajdonságok alakultak ki. Ez a folyamat ilyen lesz a jövőben is, hiába változnak meg teljesen a szabályok” – ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a McLaren vezethetősége jövőre is pontosan ugyanilyen lesz.

Stella szerint az autókat az aerodinamikai jellemzőik alapján könnyedén két csoportba lehet osztani: amelyek a fékezés és a kigyorsítás alatt erősek, és amelyek a kanyarokban, a McLaren pedig jelenleg egyértelműen az előbbi kategóriába tartozik, pont abba, amellyel Ricciardónak meggyűlik baja. Mivel az idei szezonban csak az aerodinamikai fejlesztéseket engedélyezték, amelyek ugye a már meglévő áramlástani képet finomítják, a mechanikai tulajdonságokat, mint például a felfüggesztésrendszereket egyáltalán nem módosíthatják, Stella szerint egyedül Ricciardón múlik az, hogy mit hoz ki az idei szezonjából:

„Ezért került most az összeszokás felelőssége a pilótára. Mi biztosítunk számára egy autót, amely gyors tud lenni, de ehhez egyetlen meghatározott módon kell vezetni. Ennél többet sajnos jelenleg nem tudunk tenni.”