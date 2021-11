Hamilton Wolff nyilatkozatára reagálva: „Nem így akarok nyerni!”

A 2020-as év kihagyása után ismét Mexikóba látogat a Forma-1-es mezőny, ahol legutóbb Lewis Hamilton, az azt megelőző két futamon pedig Max Verstappen diadalmaskodott. A 36 éves pilóta úgy véli, a Red Bullnak jobban fekszik ez az aszfaltcsík, de természetesen nyerni mennek az Autodromo Hermanos Rodriguezre.

„Természetesen, mint mindig, most is nyerni megyünk. Legutóbb kicsit gyorsabbak voltak nálunk, ez egy Red Bull-pálya. A múltban nekünk is voltak itt sikereink, de csak azért, mert Max hibázott és büntetést kapott, de egyébként ekkor is gyorsabbak voltak nálunk” – idézte Hamiltont a Speedweek.

„Silverstone óta nem raktunk fel fejlesztéseket a kocsinkra, míg a többiek folyamatosan fejlesztettek. Azt gondolom, hogy a Red Bull előnyben lesz Mexikóban, de rajtunk áll, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a lehetőségeinkből. Remélhetőleg nyomást tudunk helyezni rájuk.”

Mostanában sok szó esik arról, hogy kell-e ismét motort cserélni Lewis Hamilton autójában – a hétszeres világbajnok szerint erre nem lesz szükség.

„Erős a motorunk. Amennyire tudom, végig tudjuk csinálni a szezont, tehát azt gondolom, hogy nem lesz újabb motorcsere” – mondta a hétszeres világbajnok.

A hét elején Toto Wolff azt mondta, benne van a pakliban, hogy egy ütközéssel fog eldőlni Hamilton és Verstappen világbajnoki harca, Hamilton pedig azt mondta, nem így akar nyerni.

„A megfelelő módon akarok nyerni. Még ha veszítenék is, azt mondhatnám utána, hogy a legjobbamat nyújtottam, de ez sajnos nem volt elég, és újra meg fogom próbálni” – zárta a brit.

