Hamilton tiszteletet kér Vettelnek, és esőt, hűvös időt akar

Sebastian Vettel nehéz helyzetben van, mert továbbra sem hibátlan a teljesítménye, miközben az idei Ferrari nem igazán fekszik neki, valamint Charles Leclerc igen erős tempót megy, aki már csak pár pontra van a csapattársától. Lewis Hamilton először a Mercedes nagyon erős idényéről beszélt, majd kitért arra is, hogy mi lehet a riválisával, aki már 100 pontra van mögötte.

Még több F1 hír: Leclerc: Csak idő kérdése, hogy Vettel visszatérjen a csúcsra

„Úgy gondolom, nagyon büszkének kell lennünk arra, amit eddig elértünk a szezonban. Eddig majdnem az összes futamot megnyertük, ami egy hihetetlenül erős mérleg. Eddig ez a legerősebb szezonunk, ugyanakkor minden egyes sikerért keményem meg kellett dolgoznunk. És nem hiszem, hogy számíthattunk hasonló kezdésre, különösen a téli teszt után.”

„Én személy szerint semmin sem változtattam a korábbi évekhez képest, ugyanazzal a megközelítéssel vágok neki a hétvégéknek. Mindig ugyanazt akarom: nyerni! És csak futamról futamra koncentrálok, soha nem nézel előrébb. Nekem ez a megfelelő. Nem gondolok a világbajnoki címre, mindig csak az aktuális hétvégére koncentrálok, mert így tudom kihozni magamból a legtöbbet. Csak így tudunk egyről a kettőre lépni, és fontos, hogy ezt megtegyük, mert erős riválisaink vannak, akik szintén keményen dolgoznak.”

„A munka nagyon fontos, az én oldalamról is. Jó példa erre az időmérő edzésen mutatott tempó, amin dolgoznom kellett az idei szezonban, mert nem mindig éreztem magam túl kényelmesen, vagy nem mindig voltam olyan gyors, mint akartam. Emellett más kihívások is vannak, mint például a forróság, ami ide is elkísér bennünket. Ma például nagyon meleg van itt, de úgy hallom, hogy a hétvégén más lesz. Nagyon örülök ennek, mert a Red Bull Ringen mindez komoly gondot okozott. Ez egy tervezési probléma, amin dolgozunk, ugyanakkor nem vagyunk biztosak abban, hogy a nehézségeket magunk mögött tudtuk hagyni.”

„Szóval határozottan jó hír számunkra, ha esni fog, és alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Még mindig dolgozunk a kérdésen, de ezek csak nagyon kicsi lépések, amik nem jelentenek hatalmas különbséget. Remélhetőleg ezen a hétvégén nem lesz gondunk, de ha meleg marad, akkor küszködni fogunk és bajba kerülünk. Ha pedig a következő verseny végig forró lesz, akkor olyasmibe keveredhetünk, mint Ausztriában.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on a scooter in the paddock Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

A tavalyi Német Nagydíj igen érdekesen alakult Hamilton számára, mert egy technikai gond miatt úgy tűnt, még csak esélye sem lesz a dobogóra vasárnap, de végül nyert, míg Vettel a hibája miatt az élről kiesett. „Általánosságban nem gondolok gyakran Sebastianra. Nem hiszem, hogy bármi különleges is történt volna vele, akár itt Hockenheimben, akár egy másik versenyhétvégén. Ezekkel a dolgokkal csak ő lehet tisztában, hiszen ő van ott, és nem én. A csapattársa igen fiatal, de remek munkát végez, és Sebastian számára ez nem egy egyszerű időszak.”

„Ugyanakkor még mindig egy négyszeres világbajnokról beszélünk, és az emberek hajlamosak erről megfeledkezni. Tudom, hogy milyen félelmetes ellenfél tud lenni. Hol van a tisztelet iránta? Meggyőződésem, hogy maga mögött fogja hagyni ezeket a nehéz időket, és hamarosan ismét nagyon erős teljesítményekkel áll majd elő.”

A fiatalok már megérkeztek, többek között Verstappennel, akit az egyik legjobbnak tartanak: „Tudtuk, hogy ez a nap egyszer el fog jönni. A Red Bull jelentős lépést tett meg előre a motorpartnerének köszönhetően, ami nagyszerű hír. Max még mindig fiatal, de már most sok tapasztalattal rendelkezik. Charles szintén nagyon magas szintet képvisel, bár csak a második szezonját futja. Mindketten mesés teljesítményt nyújtanak, de azt nem tudom, hogy mi lesz a Ferrari tempójával, mert hol megvan a tempójuk, hol nem. Tavaly három csapat részben szemmagasságban volt, ami csodálatos volt számomra, szóval készen állok.”

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.