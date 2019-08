Leclerc: Verstappen mindig is agresszív volt…

Az Osztrák Nagydíjon Max Verstappen 3 körrel a futam vége előtt előzte meg egy agresszív manőverrel Charles Leclerc-t, így a Red Bull pilótája lehetett az első nem mercedeses versenyző, aki nyerni tud idén. Leclerc a manőverrel kapcsolatosan azt nyilatkozta, hogy ha lehet így versenyezni, akkor ő is így fog.

Ennek az eredményét pedig láthattuk is a Brit Nagydíjon, ahol a két fiatal tehetség végtelenül kemény, de szabályos csatát vívott, a harcot pedig élmény volt nézni. Az első kérdés ezzel kapcsolatosan szólt Leclerc-hez.

Fantasztikus csatát vívtál Maxszal Silverstone-ban – milyen típusú versenyző Max?

„Nos, szerintem Max mindig is agresszív volt… ahogy korábban is mondtam, nagyon szívesen versenyzem én is agresszíven, ezt pedig az előző futamon is lenyilatkoztam. Tehát semmi bajom ezzel, csak világosnak kell lennie minden versenyzőnek, hogy versenyezhetünk így, az utóbbi 2 versenyen pedig ez így is volt.”

„Max egy agresszív pilóta, de mi mindannyian tudunk agresszíven versenyezni, ha pontosan tudjuk, hogy ezt megtehetjük.” – magyarázta a monacói versenyző.

Agresszívebbnek kell lenned nála, hogy megverhesd Maxot?

„Nem, egyáltalán nem. A szabályokhoz kell igazítanod az agresszivitásod, ez pedig minden pilótára érvényes. Egy versenyző erőssége abban rejlik, hogy minden különböző helyzethez alkalmazkodni tud. Idén kicsit több a szabad versenyzés, nekünk pedig ehhez is alkalmazkodnunk kell.”

Te és Max a fiatal versenyzők közé tartoztok, a jövőben szerinted majd ti csatázhattok a bajnoki címért?

„Nos, nagyon remélem, hogy képes leszek erre, és hamarosan lehetőségünk lesz a világbajnoki címért harcolni egymással.” – zárta Leclerc.

