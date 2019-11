Hamilton szerint ez volt élete legjobb szezonja

Lewis Hamilton hatodik bajnoki címét ünnepelhette vasárnap Austinban, a Mercedes brit versenyzője második lett az Egyesült Államok Nagydíjon, így is összesen 10 alkalommal végzett az élen, minden futamon pontszerző lett, és csak háromszor maradt le a dobogóról. Az időmérőkön nem teljesített ilyen jól, négyszer indulhatott a pole-ból, ezen a téren már korábban is jelezte, hogy fejlődni szeretne.

Ugyanakkor vasárnap újságírói kérdésre megerősítette, hogy összességében talán ez volt a legkiegyensúlyozottabb idénye. "Igen, ebben biztos vagyok. Tavaly a fejlődés egy foka volt, és idén is folytatódott ez a fejlődés. Úgy akartam kezdeni a szezont, ahogy az előzőt befejeztem, és ez sikerült, ki is tartott a végéig. Még a kvalifikációkon is elég következetes teljesítményt nyújtottam. Nem voltak jelentős pole pozícióim, mint talán tavaly, de nagyrészt első, második sorokat hoztam össze" - mondta Hamilton.

Még több F1 hír: Hamilton elmagyarázta, miért nem foglalkozik Schumacher rekordjával

"Mindenesetre azt hiszem, hogy ez volt a legjobb teljesítményem, de még dolgozom a mesterművemen, mert azzal még nem végeztem. Sok időbe kerül egy mesternek létrehozni a művét, de még van, amit hozzátehetek. Még vannak részek, amik nem kerültek a helyükre a puzzle-ben. Még lesz fent és lent is az út során, de most van meg a legjobb eszközöm" - mondta Hamilton.

A brit egy vb-címre került Michael Schumacher rekordjától, a német hét világbajnoki címmel vonult vissza. Hamilton azonban még mindig nem kíván a rekordra figyelni, a brit el is magyarázta, hogy miért nem kerül még mindig napirendre nála a rekordbeállítás kérdése.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.