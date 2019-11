Hamilton elmagyarázta, miért nem foglalkozik Schumacher rekordjával

Lewis Hamilton vasárnap második helyével biztosította be hatodik világbajnoki címét, és így már csak egy vb-elsőségre van Michael Schumacher rekordjától. A német legenda hatalmas csúcsa sokáig megmászhatatlannak tűnt, de Hamiltonnak reális esélye van beállítani, akár meg is javítani Schumacher rekordját. Természetesen az austini futam után is téma volt a rekord, amely azonban még mindig nem foglalkoztatja a Mercedes klasszisát.

"Minden arról szól, hogy hogyan pozicionálja az ember a gondolatait. Mindig mondtam nektek, hogy Michael rekordja nem volt cél a számomra. Nem vagyok olyan, aki túl sokat agyal a rekordokon, meg ilyesmin. Határozottan emlékszem, hogy mindig azt gondoltam, hogy a Michaelhez való közelkerülés egyszerűen csak nagyon távoli, és ezt csak táplálta, hogy hosszú időbe telt, mind elnyertem a második címemet. Ez olyan távolinak tűnt, most pedig már nagyon közel van. De még mindig nem tudom felfogni a kihívásokat, amik a következő hetekben, hónapokban ránk várnak. Láthatjuk, hogy vannak csapatok, amelyek elképesztő erőfeszítést tettek a szezon második felében. Ez egy újabb elképesztő teljesítményt igényel majd, tőlem és a körülöttem lévő emberektől egyaránt" - mondta Hamilton az AP újságírójának kérdésére.

Még több F1 hír: Hamilton alig hiszi el, hogy hatszoros F1-es világbajnok

"De még mindig nem akarom felépíteni a gondolatot, hogy eljuthatok Michael szintjére, hogy meglehet a hetedik, mert most a hatodikat ünneplem még. Semmi sincs garantálva, nem tudhatjuk, mi történik holnap, a következő hónapokban. Minden napot ki kell élvezni, mert nem tudhatjuk, mert ma még itt vagyunk, egy nap aztán már nem. Szóval nem akarom elképzelni, mi történhet 2020-ban, vagy 2021-ben. Azt hiszem, hogy megvan a képességem a fejlődésre, és hogy még többet tegyek ebben a csapatban, a Forma-1-ben, a többit az idő eldönti. Most arra koncentrálok, hogy olyan fitt legyek, amennyire csak lehet, és annyit mosolyogjak, amennyit lehet, hogy élvezzem ezt a nagyszerű utazást, amit életnek hívunk" - mondta Hamilton.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.