Hamilton: Bottas tudja, hogy ami történt, annak nincs köze a csapatsorrendhez

Valtteri Bottasnak a szezon elején még volt egy jó szériája, amikor a Mercedes nagy fölényben volt, és képes volt felvenni a harcot Lewis Hamiltonnal. Ez az utóbbi időben egyre kevesebbszer sikerült, ezért is lett volna fontos, hogy Szingapúrban egy jó időmérős eredménnyel csapattársa elé kerüljön, és így a futamon, amelyen nemkönnyű előzni, Lewis Hamilton előtt zárhatott volna.

Azonban az időmérőn kisebb félreértés alakult ki a Mercedes két pilótája között, ugyanis míg Bottas az előtte lévő forgalom miatt lassított, az előzetesen megbeszéltek ellenére Hamilton megelőzte a felvezető körön, ezzel pedig a finn kiesett a ritmusból, és esélye sem volt javítani. A futamon Hamilton a második, míg Bottas csak az ötödik helyről indulhatott, a versenyen aztán a Mercedes rossz taktikát választott, így mindkét Ferrari és Max Verstappen is megelőzte, vagyis a dobogón nem állt egyik Mercedes-pilóta sem.

"Először is, nekem ehhez semmi közöm. Valtteri és én nem tudunk változtatni a taktikán. Ha megnézzük a forgatókönyvet, a csapat rossz döntést hozott. A második és hetedik helyen mentünk, és ezt sikerült átfordítani a negyedik és hetedik hellyé, ami rosszabb a csapat szempontjából. A csapat meghozta a döntést annak érdekében, hogy meglegyen a negyedik, ötödik hely" - mondta Hamilton, aki az időmérő után beszélt csapattársával a történtekről, de a futam után már nem.

"Nem tudom, hogy találkoztam-e Valtterivel a futamot követően. Nagyon gyors volt az ismertetőnk, és ő az aggodalmát fejezte ki. De szerintem Valtteri is tudja, hogy ez nem a csapatsorrend alapján történt, mert ilyen nincs nálunk. Igen, tény, hogy ez nem olyan helyzet volt, mint amilyet szerettünk volna, most pedig az a fontos, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy ilyesmi nem is fordulhat elő ismét" - jelentette ki Hamilton.

