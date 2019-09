Vettel: Nem kell sokat beszélnünk Szingapúrról Leclerc-rel

Beszéltél Charles-lal Szingapúr óta? Szó esett az elévágásról is?

„Igen, beszéltem vele, de a versenyről nem esett szó.”

És nem is lesz szó róla?

„Nem hiszem, hogy sokat kellene beszélnünk a dologról, végigmentünk a futamon, szerintem egyértelmű, hogy mi történt. Charles hajtott elöl, én hajtottam mögötte, és nyilvánvalóan csak egy hely van a dobogó legfelső fokán. Ha a győzelemért harcolsz, akkor nem leszel elégedett akkor, ha egy másik srác ér be az első helyen, te pedig a második leszel. Ez a sportunkkal együtt jár.”

Szingapúrban sikerült fejlődnötök, mennyivel lett jobb a leszorítóerő, és mennyivel lett jobb érzésre az autó?

„Magyarországon nem voltunk túlzottan versenyképesek, de érzésre már a nyári szünet előtt is jó volt a kocsi. Szerintem sikerült megértenünk a beállításokat is. Korábban sok dolgot kipróbáltunk, kicsit elveszettek is voltunk, de szükség volt a próbálkozásokra.”

„Aztán jött Belgium és Monza – nem hiszem, hogy rosszul sikerültek volna a mi szempontunkból. Nyilván Belgiumban más futamot teljesítettem, mint Charles. Ahogy kijöttem a bokszba, a versenyemnek annyi volt. Monza rövid volt, viszont nem volt rossz. A vasárnap egy katasztrófa volt, de szombaton még elég jó volt az időmérő, és szerintem jobb eredményt is szerezhettünk volna. A tempónk és az érzés is rendben volt.”

„Tehát a Szingapúr előtti futamok sem voltak borzalmasak, Szingapúrban pedig elkezdett minden működni. Nem gondolom, hogy unfair ezt mondani.” – zárta Vettel, aki Szingapúrban több mint egy év után tudott újra győzni.

