Hamilton addig fog a rasszizmusról beszélni, amíg "nem lát igazi változást"

A Forma-1 világában Lewis Hamilton körül nem feltétlenül a sportról szólt minden mostanában. A hatszoros világbajnok George Floyd meggyilkolása óta igen hangosan tüntet a rasszizmus ellen, még egy megmozduláson is részt vett Londonban.

A pilóta arra szólított fel mindenkit a Forma-1-ben a szervezőktől a csapatokon át a többi pilótáig, hogy amiben lehet, álljanak ki a valódi sokszínűség mellett és kötelezzék is el magukat e cél irányába, hogy valódi változás lépjen érvénybe a sportágban.

Még több F1 hír: Vettel szerint a Ferrarinál soha nem volt alatta egy igazi világbajnoki csomag

Mind a sorozat, mind a Mercedes reagált erre a felhívásra, a Forma-1 elindította a We Race As One kampányt, amivel a versenysorozatok sokszínűségét szeretnék hirdetni, míg az istálló új festéssel és egy, a hátrányos helyzetűeknek egyenlő esélyeket kínáló program ígéretével válaszolt – később a McLaren is új festést mutatott be. Hamilton szerint bíztatóak ezek a reakciók, de nem fogja ennyiben hagyni a dolgot:

„Szerintem eleve az szégyen, hogy egy feketének meg kellett halnia az Államokban, hogy erről beszéljünk. Az viszont, hogy ez megtörtént és fel lett véve, ez az, ami a platformot adta, hogy hallattassuk a hangunkat, hogy az emberek figyelmét magunkra irányítsuk, hogy mindenkit arra ösztönözzünk, hogy járjon utána a témának, és én magam is utánajártam, hogy egészen pontosan értsem, mi történik itt.”

„Szerintem jó látni, hogy az emberek reagálnak erre, és szeretném, ha kicsit mindenki tevékenyebb lenne. A Formula 1 ebből a szempontból remek, sokat beszéltünk telefonon, Zoomon a terveikről, így együtt haladhatunk előre. A Mercedesszel is sokat beszéltem és jó látni, hogy ők is velünk együtt szeretnének az egyenlőségre és a befogadásra fókuszálni.”

„Sokan vannak azonban, akik egy poszttal elintézik az egészet és semmi mást nem csinálnak. A többi csapattól nem sokat hallottam, de a felhívásom mindenkihez szólt az iparban. Rengeteg remek munkalehetőség van itt, ami el van zárva a kisebbségek elől. Szóval muszáj nyomnunk, valamit tennünk kell, mert amit látok, az kezdésnek jó, de amíg nincs valódi változás, nem fogok leállni.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Lewis Hamilton

„Az, hogy eggyel több színesbőrű van a paddockban, nem sokszínűség, mélyre kell ásnunk és az egész szerintem az oktatásnál kezdődik. Ezért állítottam össze ezt a dolgot. Amit nem ismerünk, azon nehéz változtatni, mindenkinek megvan a véleménye arról, miért nincs sokszínűség, de valódi, kézzelfogható eredmények kellenek ahhoz, hogy tudjuk, mivel lehet ezen változtatni.”

A hét folyamán arról is sok szó volt, hogy esetleg a vasárnapi rajt előtt a versenyzők letérdelnek a rajtrácsra, ezzel kifejezve szolidaritásukat, de ahogy Hamilton nyilatkozatából kiderül, ez a dolog egyelőre még képlékeny:

„Nem beszéltünk még erről, de a hétvégén fogunk. Nem ez az elsődleges prioritásom, de sokszor kérdezték már tőlem. Nem azzal szeretnék foglalkozni, hogy előállok egy ilyen tervvel. Vasárnap meglátjuk. Ha lesz valami, azt együtt csináljuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy egyek maradjunk, vagyis inkább váljunk eggyé a sportban és komolyan kell küzdenünk az igazságtalanság és az egyenlőtlenség ellen.”

„Hogy ez fenntartható-e vagy sem, szerintem annak kellene lennie, ezért beszélek róla ennyit. Nekem nem elég, hogy az ember egy pillanatot áldoz arra, hogy posztoljon erről a dologról és aztán élje tovább az életét. Muszáj folyamatosan nyomni. A feketéknek nem jár az a luxus, hogy áldozzanak akár egy pillanatot is, folyamatosan rajta kell lenniük és az iparunknak is össze kell állnia, mert együtt nagyon hangosak vagyunk. Ha mindannyian felszólalunk, annak nagy hatása lesz.”

„Számíthatunk valamire tőled és a többi pilótától vasárnap?”

„Biztosan. Ez lesz az első verseny és szerintem mi a Mercedesszel csapatként már megmutattuk, hogy tudjuk, hol a helyünk a társadalomban és hogy nem állunk le. Kíváncsian várom, hogy a többi csapat előrukkol-e valamivel, annyi biztos, hogy a pilóták ki fognak állni.”

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.