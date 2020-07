Vettel szerint a Ferrarinál soha nem volt alatta egy igazi világbajnoki csomag

Vannak, akik ennek az ellenkezőjét állítják, és sok olyan vélemény jelent meg, miszerint Sebastian Vettel 2017-ben és 2018-ban is egy olyan Ferrarit vezetett, amivel például Fernando Alonso és Lewis Hamilton világbajnok lett volna.

Ezt már soha nem tudjuk meg, de azt igen, hogy az SF1000 mennyire versenyképes, mert eddig igencsak leírták az autót a Mercedeshez és a Red Bullhoz képest. Akár a Racing Point is problémát okozhat számukra a Red Bull Ringen.

„Azt hiszem, a barcelonai teszt után egyértelmű volt, hogy nem vagyunk ott, ahol lenni akartunk. Nyilvánvalóan izgatottan utaztunk el Ausztráliába, hogy megnézzük, igazunk van vagy sem. Úgy vélem, hogy bizonyos módon ugyanez igaz erre a hétvégére is.”

„Az elmúlt pár hónap mindenki számára meglehetősen zavaró volt abban a tekintetben, hogy mennyi időnk volt a felkészülésre és így tovább. Jelenleg úgy tűnik, hogy lesz egy frissítésünk a Magyar Nagydíjra, szóval nem itt.”

„Mint mondtam, érdekes lesz látni, hogy hol vagyunk. Erre fogunk hamarosan választ kapni. Azt hiszem, ebben a szakaszban nem sok minden ismert, szóval nem tudjuk, mi lesz később. Jelenleg egy 8 versenyből álló naptárunk van.”

„Nagyon sok az ismeretlen tényező, és nem tudjuk, hogy hány futamunk lesz idén. Nem hiszem, hogy most ez számít, szóval mindent megteszünk, amit csak lehet, és a lehető leghamarabb mindent felpakolunk az autónkra, amink van.”

„Ez mindig is így volt. Erre most nem volt időnk Ausztriát illetően, de Magyarországig is csak két hét van hátra. Nagyon szoros az ütemtervünk a gyár újraindulása óta.” - mondta Vettel, aki arról is beszélt, hogy milyen lesz a szezonja a Ferrarival, személyes szinten.

„Mindig is azt mondtam, hogy megpróbálok beilleszkedni egy csapatnál. Ugyanez vonatkozik a Ferrarinál eltöltött időmre is. Ezt a lehető legjobban módon próbálod megtenni, hogy sikeres legyél a pályán és elérd azt, ami a közös cél.”

„Idén nagyon nehéz választ adni erre, mivel nem tudjuk, hogy milyen lesz ez a szezon. Még azt sem tudjuk, hogy versenyképesek leszünk-e, de az biztos, hogy ha a helyzet úgy kívánja és mindez megalapozott, akkor mindkét versenyző segíteni fog a másiknak.”

„Nem hiszem, hogy ennek bármi köze is lenne ahhoz a tényhez, hogy lejár a szerződésem, és elmegyek a csapattól. Ugyanakkor elmondtam, nyilvánvalóan magadért versenyzel. Nem próbálom megkönnyíteni Charles életét a pályán azzal, hogy integetek neki. Voltak harcok közöttünk a múltban, és folytatjuk.”

„Mindenekelőtt azt kell mondjam, hogy a csatlakozásom óta mindent együtt próbáltunk megtenni a bajnoki címért, ami szerintem több alkalommal is megtörtént. Nem nyertük meg a bajnokságot, szóval ha ezt nézzük, akkor kudarcot vallottam, és kudarcot vallottunk.”

„Nyilvánvaló, hogy egy egyértelmű célt tűztünk ki magunk elé, amit el akartunk érni. Az igazság az, hogy eddig ezt nem értük el. Ez a szezon azonban még előttünk áll. Mivel ez egy furcsa szezon, furcsa is lesz a nézők, az itt élő emberek nélkül. Lehetetlen pontosan megmondani, hogy mi vár ránk.”

„Azt hiszem, túl korai lenne mindent leírni, de amikor egy visszatekintésről beszélünk, voltak dolgok, amik hiányoztak egy kicsit. Végül soha nem tudtuk összerakni azt a csomagot, ami az év végéig elég jó lett volna a bajnoki címhez.”

„Közeledtünk, és néhány alkalommal félúton voltunk, de ott volt a rés, és azt hiszem, akkoriban a Mercedes és Lewis egyértelműen legyőzött bennünket. Nem voltunk elég gyorsak, a csomagunk sem volt olyan erős, mint a Mercedesé.”

