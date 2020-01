Hamilton a vegánságról: jobban érzem magam a testemben

Az állatok szeretete (elsősorban 2 imádott kutyája, Roscoe és Coco, akiknek népszerű Instagram oldaluk is van) valamint a bolygó iránti tisztelet vitte rá Lewis Hamiltont arra, hogy áttérjen a vegán étrendre 3 évvel ezelőtt.

Még több F1 hír: Szujó elnézést kért az M4 Sporttól

A 35 éves világbajnok arra is ráeszmélt, hogy tele van energiával, és javult a teljesítménye is a váltása óta. Nem csak hogy még jobban elköteleződött a vegánizmus iránt, de Londonban éttermet is nyitott: ez lett a Neat Burger, ahol szigorúan húsmentes ételeket készítenek.

„Szerintem mindenkinek az a célja, hogy konstans jól érezze magát, anélkül hogy folyamatos ingadozások legyenek az energiaszintjén – magyarázta a Mercedes brit pilótája a GQ Hype magazinnak – és a vegánság pont ezt az ingadozást szüntette meg bennem. 22 éves koromban még csak egy nyers tehetség voltam, tele energiával, nem volt semmilyen fájdalmam, de az életben mindig próbálod felülmúlni magadat, és én is ezt próbáltam.”

Ahhoz, hogy még magasabbra tudja tenni a lécet, Hamilton kérdéseket tett fel magának, például „hogyan tudnám csiszolni az éleslátásomat? Hogyan tudnám fejleszteni a reakcióidőmet, hogyan tudnám jobban érezni magamat a kocsiban”, és a válaszokkal, amiket kapott, mind közelebb került a vegán életszemlélethez.

„Ahogyan aludtam, éreztem, hogy valami nincs rendben, mert az emésztőrendszerem nem érezte jól magát, pedig az olyan, mintha a második agyunk lenne. Ugyanakkor, mivel kicsi korunk óta azt tanítják, hogy igyunk tejet és együnk húst, hogy elegendő tápanyagot vigyünk be, elkezdtem más lehetőségek után nézni.”

„Először azt gondoltam, hogy csak az állatok és a bolygó miatt vannak vegánok, de azután kipróbáltam a hatásait a saját testemen, és ez egy olyan előny, amit ki fogok használni. Ha a többiek nem akarják csinálni, türelem, én megbocsájtok nekik.”

Ajánlott videó: