Grosjean: egy pillanatra megbarátkoztam a halállal

A 2020-as Bahreini Nagydíjon horrorbalesetet szenvedő Romain Grosjean most először tartott sajtótájékoztatót, amelyen a Motorsport.com is részt vett. A francia pilóta humorosan köszönt be: „Helló mindenkinek, örülök, hogy látlak titeket. Meglepő, hogy ezt mondom a sajtónak.”

Grosjean ezután részletesen is elmondta, annak a 28 másodpercnek a történéseit, amelyet a tűzben töltött.

„Csak 28 másodpercről van szó, de sokkal többnek érződött, olyan 1 perc 30 másodpercnek, ha nagyon pontosítani akarok” – mondta a Haastól az idény végén távozó francia pilóta. „Az első dolgom az volt, hogy kikössem magamat, miután az autó már nem mozdult többet.”

„Amire egyáltalán nem emlékeztem az az, hogy mi történt a kormánnyal. A csapat csak később mondta el, hogy a kormányrúd eltört, és igazából a lábaim között hevert.”

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Amikor ki akartam szállni, bevertem a fejemet. Balra fordultam, és bevertem még egyszer. Ekkor arra gondoltam, hogy oké, akkor megvárom, hogy valaki segítsen.” Grosjean elmondása szerint ekkor még nem realizálódott benne, hogy az egész autó lángol.

„Elfordítottam a fejemet jobbra, majd balra és csak a tüzet láttam, szóval igazából nem várakozhattam többet. Próbáltam jobbra és balra kiszállni, de nem sikerült, eközben Niki Laudára, és a balesetére gondoltam, arra, hogy nem lehet így vége, nem lehet ez az utolsó versenyem, de be voltam ragadva.”

„Ekkor volt egy nagyon ijesztő pillanat, amikor a testem kicsit elengedte magát, volt egy nyugalmas pillanat, és megbarátkoztam azzal a gondolattal, hogy meg fogok halni. Arra gondoltam, hol kezdődik ez, a kezemnél, vagy a lábamnál, hogy fájni fog-e. Számomra ezek hosszú másodperceknek tűntek, de valószínűleg alig pár tizedmásodpercről van szó. Ezután azonban eszembe jutottak a gyermekeim, és azt gondoltam, „Nem veszíthetik el ma az apukájukat.”

„Valahogyan kiszabadítottam a vállamat, de a lábam még be volt ragadva. Olyan erősem húztam, ahogyan tudtam, és ki is jött a cipőből a lábam. Ezután mindkét kezem a tűzben volt, és láttam ahogyan a bal kesztyűm, ami általában piros, folyamatosan feketedik. Egy kicsit azonban meg is megkönnyebbültem, mert éreztem, hogy kijutottam az autóból. Átmásztam a korláton, majd a landolás után éreztem, hogy valaki hozzámér. Ekkor jöttem rá, hogy egy két lábon járó tűzgolyó vagyok.”

Romain Grosjean, Haas F1 meets Doctor Ian Robert and medical car driver Alan van der Merwe who helped him in his crash at last Grand Prix Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Megráztam a kezeimet, mert nagyon fájtak, mintha csak olvadt volna róla a bőr. Egyből levettem a kesztyűimet, és nagy szerencsémre a bőr ott maradt a helyén. Ian (Roberts) rámordított, hogy üljek le, csak annyit válaszoltam, hogy beszélj kérlek normális hangnemben.”

„Tudtam, hogy a kezeim megégtek, de azt hittem, hogy a lábam is eltört, a bal lábam fájt igazán akkor.”

„Meg akarták várni a hordágyat, de én menni akartam, fontos volt számomra, hogy lássák, jól vagyok, hogy erős üzenetet küldjek, és én is el tudok menni a mentőautóig. Szóval ez a teljes története annak a 28 másodpercnek.”

