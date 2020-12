Wolff: Vandoorne is tudta, hogy a pozíciója még nem garancia a versenyzésre

A Mercedes Forma-1-es csapata kedden közölte, hogy minden igyekezete ellenére Lewis Hamilton is elkapta a koronavírust, és így nem tud részt venni a hétvégi Szahír Nagydíjon.

A Mercedes számára könnyen elérhető lett volna az idei tartalékpilótájuk, a korábban a McLarennél versenyző Stoffel Vandoorne, azonban egy húszárvágással mégis inkább elhozták az általuk támogatott George Russellt a Williamsből.

Vandoorne korábban azt nyilatkozta, hogy természetesen fáj neki, amiért nem őt választották, de megérti a csapat döntését. Toto Wolff a belga médiának adott interjújában azt mondta, hogy Vandoorne „tökéletes” munkát végez a Mercedes tartalékosaként.

„Stoffel remek munkát végez a Formula E-ben, és idén eddig tökéletes munkát végzett a tartalékpilótánkként. Természetes, hogy csalódott, amiért nem ülhet a hétvégén az autónkban, ezt megértjük, és tiszteletben tartjuk. Ő is egy versenyző, nem is számítottunk ara, hogy ugrálni fog örömében a hír hallatán" - számolt be a RaceFans és a FormulaPassion.

„Ugyanakkor is egy gyakorlatias ember, és érti döntésünk mögötti okokat. Tartalékpilótaként úgy kezdesz neki a szezonnak, hogy tudod, talán versenyezhetsz, de ezt semmi nem garantálja, és tudja, hogy neki a pályán kívül is szerepe van a szimulátoros, és a fejlesztési munkában.”

„Stoffel ezekben remek munkát végez, ahogyan a főszerepében is, a Formula E-ben, ahol éppen, hogy csak befejezték az előszezoni tesztet. A Mercedes motorsport családjának fontos tagja, és kiváló csapatjátékos.”

Idén nem először fordult elő, hogy átnéztek Vandoorne-on, amikor beugró pilótát kellett keresni, a Racing Point kétszer is inkább a csapat egykori pilótáját, Nico Hülkenberget választotta, különösen a Nürburgringi eset volt kirívó, amikor a német a közeli Kölnből száguldott le az autópályán, hogy nulla felkészüléssel egyből az időmérő edzésen vigye pályára Lance Stroll autóját.

