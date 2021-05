Romain Grosjean 5 éven át volt a Haas pilótája a Forma-1-ben, azonban az első 3 év sikeressége után két igen nehéz szezonja volt, amiben persze nagy szerepet játszott az is, hogy a Haas a csőd szélére került a koronavírus-járvány elején, amikor még nem írták alá a csapatok a 2021-től életbe lépő Concorde szerződést.

A Haas a 2020-as szezonban szinte egyáltalán nem fejlesztette az autóját, majd nem sokkal később meg is hozták a döntést, hogy a teljes 2021-es szezont beáldozzák a 2022-es szabályváltozások oltárán.

Grosjean ennek ellenére egy remek 9. helyet szerzett tavaly az Eifel Nagydíjon, de a szezon végén is úgy nyilatkozott, hogy nem lesz könnyű dolga a Haas-ban Mick Schumachernek és Nyikita Mazepinnek, mivel nem volt túlságosan élvezetes vezetni a VF-20-at.

A 2021-es verseny első versenyit kívülről követve azonban úgy gondolja Grosjean, hogy a 2021-es aerodinamikai változások nem rontották tovább az autót, így nem feltétlenül a rossz vezethetősége miatt hibázik a két újonc.

„A 2021-es szabályokat azzal a céllal hozták, hogy a Mercedest lassítsák le, ami valljuk be, jó dolog” – jelentette ki Grosjean az F1 Beyond the Grid podcastjében. „Fantasztikus nézni a harcot a mezőny elején.”

„Az autók kevésbé stabilak, de érdekes látni, hogy ez inkább a topcsapatokra vonatkozik, nem pedig a lassabb autókkal rendelkezőkre” – mondta Grosjean, aki persze figyelemmel követi egykori csapatát is.

„Szerintem egyértelmű, hogy nem rendelkeznek a legjobb eszközökkel a munkához. Amikor úgy érzed, hogy futottál egy jó kört, de mégis azt látod, hogy előtted valaki 1 másodperccel előtted van az autója miatt, 100 helyett már 110%-ot adsz bele, és ilyenkor válnak a dolgok kicsit rizikóssá.”

„Persze láttunk már egy pár hibát mindkettőjüktől, de ők csak próbálnak lépést tartani a mezőnnyel. Az autó olyan sokat nem változott a tavalyi évhez képest, szóval egyszerűen nem elég jó a kocsi ahhoz, hogy jobb pozíciókért harcolhassanak.”