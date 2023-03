Perez győzött Verstappen előtt a Szaúdi Nagydíjon, Alonso visszakapta a dobogóját! - frissítve

A szombati időmérőn Sergio Perez szerezte meg a pole-t, míg Leclerc a motorbüntetése miatt a 12., Verstappen a technikai problémája miatt a 15. helyről indulhatott. Így Perez mellől Alonso, mögöttük a Russell-Sainz páros, majd Stroll és Ocon következett.

A rajtnál Alonso vette át a vezetést Pereztől, azonban nem megfelelő rajtpozícióért 5 másodperces büntetést kapott, majd meg is előzte őt a mexikói pilóta. Mögöttük Russell tartotta a 3. helyet, Stroll pedig Sainz megelőzésével feljött a negyedik helyre. A további sorrend Ocon, Hamilton, Gasly, Leclerc, Csou volt az 5. körben, Verstappen pedig a 11. helyen állt.

A két McLaren futama ezúttal is rosszul indult, mivel Piastri szárnya az első körben megsérült, ezért be kellett jönnie a bokszba, míg Norris szárnya azért sérült meg, mert áthajtott Piastri törmelékén, így neki is a bokszba vezetett az útja.

Leclerc és Verstappen sorra szedte az áldozatait, előbbi Gasly és Hamilton megelőzésével a hetedik, a holland pedig Csou és Gasly megelőzésével a kilencedik helyen haladt 10 kör elteltével, miközben az élen Perez és Alonso tetemes előnyt kezdett kiépíteni.

Leclerc és Verstappen tovább haladt, a hatodik, illetve hetedik helyre jöttek fel, az élmezőnyből pedig Stroll jött be először a bokszba, Perez pedig 4 másodpercre növelte előnyét Alonsóval szemben.

Sainz a 16., Leclerc a 17. körben jött be új gumikért, de önhibáján kívül pórul járt a Ferrari: Stroll kocsija a 18. körben megadta magát, bejött a safety car, így a mezőny nagy része minimális időveszteséggel tudta teljesíteni a kiállását, Alonso pedig a büntetését is letöltötte.

A biztonsági autó mögött így Perez, Alonso, Russell, Verstappen, Sainz, Hamilton, Leclerc, Cunoda, Ocon, Gasly volt a sorrend, a top 10-ből pedig egyedül Hamilton volt közepes gumikon, a többiek a keményeket nyúzták.

Az újraindítás utáni körökben Verstappen gyorsan feljött csapattársa mögé a második helyre, kettejük között 5,5 másodperc volt, majd Alonso és Russell jött, Hamilton pedig egy szép előzéssel megelőzte Sainzot. A pontszerző helyeken további változás, hogy Cunodát mindkét Alpine megelőzte.

A futam második kiesője Albon volt, akinek fékprobléma kellett feladnia a versenyt, miközben a két Red Bull között alig változott a különbség, Alonso, Russell és Hamilton között körülbelül 2-2 másodperc volt, így támadási közelségben senki nem volt a top 5-ben.

Verstappen azt mondta a rádión, hogy megint nem stimmel valami a féltengellyel, és furcsa hangot hall magas sebességnél, míg a csapat azt mondta neki, hogy minden rendben van. Perez a fékpedálra panaszkodott, de neki is azt mondták, hogy rendben van a dolog.

A futam vége felé a top 10-en kívül De Vries szép előzését láthattuk Sargeant ellen, a McLarenek közül végül Piastri tudta megelőzni az amerikai újoncot. Cunoda az utolsó pontszerző helyet próbálta megtartani, viszont a kemény csatából Magnussen jött ki győztesen, így megszerezte idei első pontját.

A Szaúd-arábiai Nagydíjat tehát Perez nyerte Verstappen és Alonso előtt, Russell a negyedik, Hamilton az ötödik lett. A Ferrarinak a hatodik és a hetedik pozícióval kellett beérnie Sainz, Leclerc sorrendben, mögöttük Ocon, Gasly és Magnussen végzett. Verstappen az utolsó körben futotta meg a leggyorsabb kört, ezzel övé a plusz egy pont.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Sergio Perez 50 1:21'14.894 25 2 Max Verstappen 50 1:21'20.249 5.355 5.355 19 3 George Russell 50 1:21'40.760 25.866 20.511 15