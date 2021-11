Ezért nem tudta az Aston Martin tovább fejleszteni idei autóját

Miközben a jövő évi szabályváltozásoknak egy évvel korábban kellett volna érkezniük, erre végül nem került sor a vírusjárvány miatt. Ez pedig sok csapat terveit húzta keresztül, és az idei stabil regulák ellenére is történtek változások az erőviszonyok terén.

A padlólemezt érintő módosítások leginkább a Mercedest, valamint a tavaly az ő autójukat lényegében lemásoló Aston Martint érintették a legrosszabbul, az utóbbi istálló pedig nem is tudott felállni ebből a csapásból, a konstruktőri harmadik pozíció helyett pedig most csak a hetedik helyen állnak.

Otmar Szafnauer csapatfőnök viszont egyértelművé tette, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy javítani tudjanak az AMR21-en. „Miután az autók alapját befagyasztották, a változásokat pedig kőbe vésték, már nem sok mindent tehettél” – mondta az amerikai a Motorsport-Magazinnak.

„Sok mindent kipróbálhattunk volna, ha lehetőséget adtak volna rá. Egyszerűen viszont nem lehetett. Volt két fejlesztési zsetonod és ennyi. Mi mindent beleadtunk, hogy visszahozzunk valamit belőle.”

„Ugyanakkor egy idő után le kellett állnunk azzal, hogy megpróbáljuk visszanyerni a 2021-ben elveszített leszorítóerőt, mert limitáltak voltak a forrásaink, és a szélcsatornában sem tesztelhetünk a végtelenségig.”

Az Aston ennek fényében úgy döntött, hogy inkább átáll 2022-re, és igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni az új autóból. „Muszáj volt váltatnunk, különben rosszul érintette volna a következő évet. Hogy szerettünk-e volna jobbak lenni idén? Igen. Realistának is kellett viszont lennünk, és a limitált források miatt nem tudtunk volna mindent visszahozni.”

Most már azonban tehát papíron semmi sem állíthatja meg a silverstone-i gárdát, hogy a jövőben erősebben térjenek vissza, az utóbbi időszakban pedig komoly toborzásba kezdtek, és több neves szakembert is elcsábítottak.

Legutóbb például a Mercedes vezető aerodinamikusának, Eric Blandinnek az érkezését jelentették be, de korábban leigazolták Dan Fallowst is a Red Bulltól, és akkor még nem is említettük meg Martin Whitmarshot.

A tervek tehát megvannak, a célokat kitűzte Lawrence Stroll és csapata, most már csak az a kérdés, hogy mikor fognak tudni ismét felkapaszkodni a legjobbak közé.

