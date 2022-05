Ezekkel a fejlesztésekkel próbál visszatérni az élmezőnybe a Mercedes

A Mercedes szempontjából kiemelten fontos lesz a Spanyol Nagydíj, nem feltétlen a pályán elért eredményeik miatt. A konstruktőri bajnoki címvédő még mindig nem talált megoldást az autójuk delfinezésére, ami ráadásul sokkal alacsonyabb sebességnél indul meg náluk, mint a riválisaiknál, így George Russell elmondása szerint még a kanyarokban is delfinezik alatta az autó, ami igazán vezethetetlenné teszi azt.

A Mercedes a barcelonai versenyhétvégét megelőzően felhasználta a második filmforgatási napját is, hogy kipróbálják az újdonságaikat, amelyeket először csütörtökön kaphatott lencsevégre a Motorsport.com, amikor George Russell autója már összeszerelve érkezett meg a katalán pályára Franciaországból.

A leglátványosabb változtatás az autón az, hogy az év hatodik versenyére a Ferrarihoz és a Red Bullhoz hasonlóan a Mercedes is lemásolta az Aston Martin dupla splitterét, náluk is megjelent az az extra vízszintes szárny az utascella alatt.

Barcelonára átalakította a padlólemez-szélét is a Mercedes. Ez a terület a közmegegyezés szerint nagy szerepet játszik a delfinezés kialakulásában, a brackley-i alakulat új megoldása azonban nem tartogat forradalmi újdonságokat.

The Mercedes team unload a W13 in the pit lane

