Első videón a Mercedes jövő évi „autója”

Ugyan a Forma–1 jelenleg a téli pihenőjét tölti, de ez nem jelenti azt, hogy a csapatok gyárában ne zajlana gőzerővel a munka a 2023-as autókon. Ezek a hónapok számítanak ugyanis az egyik legfontosabb időszaknak, hiszen talán még messzinek tűnhet, de a február már igenis közel van.

Az istállóknak ezért már sok dolgot kell véglegesíteniük, és ennek a folyamatnak az egyik fontos eleme az, hogy a pilóták először ülnek be a monocoque-ba, hogy kipróbálják az üléspozíciót.

Ezekben az esetekben még nyilván nem a végleges verziójú utascellát használják, annak csupán egyfajta makettjét, de az alapvető dolgokat, mint például a versenyző autóból való kilátását, illetve magának az ülésnek a kényelmét már fel lehet nagyjából mérni.

A videón most Russell üléspróbája látható, de ugyanezt természetesen Lewis Hamiltonnal is elvégzi a csapat, majd levonják a következtetéseket, és a pilóták kívánalmai, valamint visszajelzései szerint végeznek még módosításokat, ezt követően pedig már elkezdik készíteni a valódi utascellát is a 2023-as masinához.

Arra természetesen azért odafigyelt a Mercedes, hogy a videóból ne lehessen semmilyen információt megtudni arról, hogyan fog pontosan kinézni majd a jövő évi autójuk, így az sem derül ki belőle, hogy lesz-e komolyabb koncepcióváltás a csillagosoknál az idei nehézségeket követően.

Piastri számára óriási segítség, hogy már most együtt dolgozhat a McLarennel